Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5%

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018-го - 103,4%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом 2019-го составил 100,3%, с декабрем 2018-го - 103%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,1% по сравнению с августом 2019-го и на 2,2% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,9% по сравнению с августом 2019-го и на 3,2% - по сравнению с декабрем 2018-го. Услуги в сентябре в сравнении с августом этого года подорожали на 0,6%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 5,8%.-0-