Инновационное производство пластин кремния создадут в Пинске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске создадут высокотехнологичное производство стеклозаготовок и пластин кремния в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с руководством и трудовым коллективом филиала "Камертон" ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Реализация проекта позволит создать наукоемкое производство компонентов для микроэлектроники и освоить новые технологические процессы изготовления стеклозаготовок и пластин монокристаллического кремния. "Реализация инновационного проекта в Пинске позволит не только увеличить объемы производства и экспорта стеклозаготовок для изготовления фотошаблонов, но и станет дополнительным драйвером экономического роста и развития города и региона в целом", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в новой госпрограмме инновационного развития особое внимание уделено созданию высокодоходных и экспортно ориентированных производств в небольших городах численностью 80 тыс. человек и более. "Это создаст условия для более равномерного развития территорий нашей страны", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Согласно бизнес-плану, реализовать проект планируется в 2022-2024 годах.-0-