Инвестиции БМЗ в охрану труда в 2019 году превысили Br3,6 млн

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в 2019 году инвестировало в обеспечение безопасных и здоровых условий труда сотрудников более Br3,6 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Лидирующие позиции в статье расходов БМЗ на охрану труда в минувшем году заняли закупки спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также проведение медосмотров заводчан и обеспечение медикаментами. На эти цели направлено свыше Br2 млн.

На БМЗ в прошлом году реализовали 60 мероприятий, которые позволили улучшить условия труда более 3 тыс. сотрудников. "Речь идет об установке и замене сатураторных установок, покупке переносных кондиционеров, обновлении оборудования в комнатах приема пищи", - привел примеры пресс-секретарь. В текущем году на заводе планируют реализовать 55 мероприятий в этом направлении.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-