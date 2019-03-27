ИП и юрлица смогут покупать и продавать валюту удаленно через площадку Банка Дабрабыт

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут покупать и продавать валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже удаленно через банковский торговый терминал Банка Дабрабыт. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель правления отметил, что Белорусской валютно-фондовой биржей проводится планомерная работа по повышению ликвидности организованного валютного рынка в Беларуси. Одним из способов реализации этой задачи является прямой технологический доступ. В этой связи биржей совместно с Банком Дабрабыт реализован пилотный проект, благодаря которому с 27 марта у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность покупать и продавать валюту на бирже удаленно через программно-технический комплекс банка.

В рамках реализации данного проекта Белорусской валютно-фондовой биржей разработаны открытые API интерфейсы (Application Programming Interface), базирующиеся на международном протоколе FIX/FAST, которые позволили провести интеграцию торговой системы биржи с системой дистанционного банковского обслуживания. Это дает возможность субъектам хозяйствования использовать банковский торговый терминал для формирования в автоматическом режиме заявок на покупку/продажу иностранной валюты на организованном биржевом рынке Беларуси, а также совершать другие действия с биржевой заявкой: снимать заявку, изменять курсы и объемы ранее поданных заявок.

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