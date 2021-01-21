Исаченко: инициативы по развитию сельского хозяйства должны поддерживаться более активно

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня выступил перед слушателями, состоящими в кадровом резерве руководящих работников и специалистов, Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Белорусского государственного аграрного технического университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Анатолий Исаченко отметил необходимость поддержки современных инициатив, которые могут стать драйвером развития конкретных хозяйств и отрасли в целом.
"Агропромышленный комплекс является важнейшим элементом экономики Беларуси, и государство заинтересовано в том, чтобы привлекать в него высококвалифицированных профессионалов, людей, которые смотрят в завтрашней день и готовы предлагать и реализовать современные подходы", - подчеркнул зампредседателя Совета Республики.-0-