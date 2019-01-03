Исполнители оценки теперь могут хранить заключения и отчеты в электронном виде

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнители оценки в Беларуси с 1 января могут хранить заключения и отчеты об оценке на бумажных носителях или в электронном виде. Раньше обязательным был бумажный носитель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Использование возможностей информационных технологий закреплено в указе от 7 июня 2018 года №228, которым внесены изменения в указ №615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Согласно документу, с 1 января 2019 года исполнители оценки могут хранить заключения и отчеты об оценке в виде файлов с текстами, которые соответствуют текстам оригиналов, выданных заказчику оценки и удостоверенных электронной цифровой подписью.

А с 1 января 2020 года исполнители оценки будут самостоятельно вносить информацию о заключениях об оценке непосредственно в государственный реестр. Модернизация программного обеспечения позволит включить в реестр личные дела оценщиков в электронном виде и информацию о заключениях об оценке, данные из них и электронные копии этих заключений. Предусмотрена также возможность дистанционного доступа с 2020 года к госреестру оценщиков.

Постановлением Совета Министров №943 от 26 декабря 2018 года внесены дополнения в формы заявления об аттестации оценщика, о выдаче и продлении срока действия соответствующего свидетельства. Кроме того, для продления этого срока с 1 января 2019 года оценщики будут представлять в аттестующий орган копии заключения и отчета об оценке, на который выдано свидетельство, заверенные исполнителем оценки в установленном законодательством порядке. Аттестационные комиссии уполномочены рассматривать вопрос, являются ли уважительными причины нарушения сроков представления указанных документов.

Независимая оценка стоимости объектов гражданских прав осуществляется исполнителями оценки - индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами.-0-