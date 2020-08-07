Испытательная лаборатория транспорта и промоборудования появится в Беларуси к концу года

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая лаборатория по испытаниям транспортных средств и промышленного оборудования появится в Беларуси к концу года. С ходом ее строительства сегодня ознакомился председатель Госстандарта Валентин Татарицкий во время рабочего визита в Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Радиобезэховая камера предназначена для испытаний по электромагнитной совместимости (определение уровней излучаемых радиопомех и устойчивости к воздействию радиопомех) транспортных средств и промышленного оборудования. Так подтверждается соответствие продукции обязательным требованиям Евразийского экономического союза по безопасности, а также европейских директив и стандартов при поставке на экспорт.

Размеры лаборатории впечатляют: 23 м на 15 м. Это позволяет, к примеру, без труда разместить здесь 18-метровый электробус. Будет установлено высокоточное оборудование для испытаний в соответствии с современными тенденциями технического регулирования в области электромагнитной совместимости. Пока испытательной площадки с такими техническими возможностями в стране нет.

"Новая лаборатория будет востребована отечественной промышленностью по выпуску различного технологического оборудования и автомобильной техники, и особенно электротранспорта - одного из приоритетных и экспортно ориентированных направлений развития экономики, - считает Валентин Татарицкий. - Проведение собственных испытаний в стране сэкономит финансовые средства и связанные с логистикой временные затраты предприятий, которые сейчас проводят достаточно дорогостоящие испытания за рубежом. С другой стороны, будущая испытательная база, уникальная не только для страны, но и пространства СНГ, и высококомпетентный персонал позволят развивать экспорт услуг по данным испытаниям".

Радиобезэховая камера строится при финансовой поддержке государства по Государственной инвестиционной программе на 2020 год и с привлечением средств БелГИСС. "Возведен корпус, выполнены строительно-монтажные работы, подготовлена площадка для установки испытательного оборудования, - рассказал директор БелГИСС Алексанр Скуратов. - Ожидается, что в ближайшее время оно будет поставлено и начнется его монтаж".

Общаясь с коллективом БелГИСС, Валентин Татарицкий обозначил важную задачу - вовлечение промышленности и бизнеса в разработку стандартов. Нужно активно доносить бизнесу и демонстрировать на конкретных примерах те преимущества, которых можно достичь, разрабатывая стандарты и устанавливая тем самым определенную планку требований на рынке. И предлагать инструменты с элементами мотивации промышленности и бизнеса к участию в этой работе. Внимание также нужно уделить актуализации действующих технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС. Обсудили и другие вопросы и перспективы, как использовать потенциал БелГИСС максимально эффективно.-0-