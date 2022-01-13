Исследовательский реактор и обращение с радиоактивными отходами: над чем работает белорусская наука

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий лабораторией радиационно-химических исследований окружающей среды Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси Михаил Жемжуров рассказал о работе белорусских ученых в сфере ядерных технологий во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня перед наукой стоят новые задачи по обеспечению безопасной и эффективной работы атомной энергетики, развитию ядерных и радиационных технологий в нашей стране. Мы считаем, что для этого необходима адекватная научно-экспериментальная и производственная база с многоцелевым исследовательским ядерным реактором. Вокруг него должен формироваться национальный Центр ядерных исследований и технологий, в котором будет осуществляться широкий спектр научных и прикладных работ. Сейчас у нас в Национальной академии наук ведутся активные работы по проработке вопросов создания такого центра. НАН Беларуси и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны". Эта работа достаточно длительная, ведется с 2015 года", - сказал Михаил Жемжуров.

В 2017 году был подписан соответствующий меморандум по сотрудничеству. "К настоящему времени уже разработаны основные технические требования к центру и его многоцелевому исследовательскому реактору. Готовится соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в создании этого центра, прорабатывается возможность создания совместного предприятия НАН Беларуси и "Росатома". Считаем, что такой центр безусловно необходим в нашей стране для развития высоких технологий и инновационных направлений в науке и образовании", - подчеркнул ученый.

Он отметил, что Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны" давно работает над проблемами обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации ядерных реакторов и оборудования АЭС. Основными целями проводимых исследований являются разработка и внедрение научно-технических предложений по оптимизации технологических процессов, повышающих ядерную, радиационную и экологическую безопасность, физическую защиту, эффективность объектов использования атомной энергии, а также решение задач, выходящих за рамки генерального контракта на сооружение Белорусской АЭС (например, захоронение радиоактивных отходов, обращение с отработавшим ядерным топливом).

"Учеными нашего института выполнены работы по совершенствованию методов измерения содержания радионуклидов в радиоактивных отходах и технологических средах АЭС, предложены методы очистки жидких радиоактивных отходов с использованием природного минерального сырья и материалов отечественного производства, а также изучена возможность модернизации для этих целей сорбентов, мембран и фильтров белорусского производства. Выполнены модификация и оптимизации рецептур и технологий дезактивации оборудования и помещений АЭС, разработаны полимерные композиционные рецептуры для "сухой" дезактивации и растворы для ультразвуковой дезактивации, рекомендации по проведению комплексной дезактивации оборудования и помещений АЭС", - рассказал Михаил Жемжуров.

Для повышения безопасности хранения радиоактивных отходов развивается методология оценки безопасности, разрабатываются математические модели и вычислительные программы, позволяющие производить расчеты процессов миграции радионуклидов из системы захоронения в геосферу через внутренние, внешние инженерные и природные барьеры приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.

Кроме того, с привлечением компетентных российских организаций разрабатывается техническая концепция для создания объектов изоляции радиоактивных отходов, которые будут образовываться в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации Белорусской АЭС. Выполняются исследования, необходимые для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов, разработаны рекомендации по созданию системы защитных барьеров. Анализируются варианты обращения с высокоактивными отходами, образующимися в результате планируемой переработки в России отработавшего ядерного топлива Белорусской АЭС, на основе которого разрабатываются рекомендации по заключительной стадии топливного цикла АЭС.-0-