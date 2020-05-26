Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро - посол

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол обратил внимание на то, что в настоящее время по статистике итальянской стороны эта цифра составляет около 800 млн евро. "Но мы ставим перед собой задачу в 1 млрд евро, - продолжил он. - Не знаю, сможем ли из-за коронавируса достичь этой цифры в текущем году, но будем стремиться".

Дипломат рассказал, что для наращивания взаимного товарооборота Италия намерена диверсифицировать свой экспорт в Беларусь.

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Около 500 тыс. белорусских детей оздоровились в Италии за время белорусско-итальянских дипотношений Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству.