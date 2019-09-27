Итальянское оборудование для установки каталитического крекинга доставлено на Мозырский НПЗ

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупногабаритное итальянское оборудование для модернизации установки каталитического крекинга доставлено на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Речь идет о верхней части реактора R-2001 установки каталитического крекинга в сборе с райзером и пересыпными трубами. Это оборудование длиной 22 м, шириной 5 м, 5,4 м в высоту, общим весом около 170 т произведено Walter Tosto SpA. Как рассказали на Мозырском НПЗ, оно заменит аппараты, эксплуатация которых из-за высокой степени физического износа стала неэффективной и небезопасной.

Комплект доставлен водным путем. На транспортировку потребовалось более трех недель. Оборудование было отгружено на специальное судно в порту Ортона в Адриатическом море. Через пролив Босфор судно зашло в Черное море, затем в херсонском порту груз переместили на речную баржу, на которой по Днепру и Припяти силами Белорусского речного пароходства (речной порт "Мозырь" и РУПВП "Нижне-Припятское") его доставили к заводскому причалу.

Новую верхнюю часть реактора R-2001 планируется смонтировать на реакторно-регенераторном блоке установки каталитического крекинга во время начавшегося капитального ремонта с элементами модернизации. Это повысит эффективность и надежность установки.

Комплекс каталитического крекинга на Мозырском НПЗ рассчитан на переработку 2 млн т сырья в год.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из лидеров нефтепереработки на постсоветском пространстве - ведет отсчет своей производственной деятельности с 30 января 1975 года.-0-

Фото Мозырского НПЗ