Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине седьмую неделю подряд, на этот раз за счет курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального банка Республики Беларусь, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,29% до 2,0793 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,27% и стоит 2,3252 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,24% и стоит 3,2206 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,26%.

Всего с начала года доллар подешевел на 3,73%, евро подешевел на 5,99%, а российский рубль подорожал на 3,46%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,67%. При этом в середине недели доллар, евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в апреле объем международных резервных активов Республики Беларусь вырос на $322,7 млн (+4,5%), и на 1 мая составил $7.568,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня ЗВР в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,04%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев — на 5,5%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе—апреле вырос на 1,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $71,4 до $68,1 за баррель (-4,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"