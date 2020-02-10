Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, на этот раз – за счет одновременного роста курсов всех трех валют входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,79% до 2,1762 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,22% и стоит 2,3857 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,22% и стоит 3,4269 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,39%. Это максимальный недельный рост корзины с начала декабря прошлого года, а последний раз все три валюты дорожали в конце декабря.

Всего с начала года доллар подорожал на 3,45%, евро подорожал на 1,42%, а российский рубль подорожал на 0,66%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,64%. При этом доллар, евро и валютная корзина обновили максимумы с начала года.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн. (+1,6%), и на 1 февраля составил $9,243 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала 2019 года вырос на 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-декабре 2019 года вырос на 1,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $56,6 до $54,6 за баррель (-3,5%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари