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16 марта 2021, 18:39

Иванов: система потребительской кооперации Беларуси объединяет тысячи торговых объектов

Валерий Иванов. Фото из архива
Валерий Иванов. Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система потребительской кооперации в Беларуси объединяет тысячи торговых объектов различных форматов на территории городских и сельских населенных пунктов. Об этом рассказал председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов во время подписания партнерского соглашения о сотрудничестве между "Белгоспищепромом" и Белкоопсоюзом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Система потребительской кооперации в Беларуси объединяет тысячи торговых объектов различных форматов на территории городских и сельских населенных пунктов. Удельный вес системы потребительской кооперации в общем объеме розничного товарооборота торговых организаций составляет около 4% (в 2015 году этот показатель составлял 8,4%), - сказал Валерий Иванов. - Однако обслуживание населения малых городов и сельской местности до сих пор остается на плечах потребительской кооперации, что нельзя не учитывать в работе с ней. Поэтому организации концерна "Белгоспищепром" постоянно нацелены на совершенствование подходов в работе с предприятиями Белкоопсоюза для того, чтобы сохранить объемы отгрузки".

Торговые организации потребительской кооперации в соответствии с установленной ассортиментной политикой приоритет в закупках и розничных продажах отдают товарам отечественного производства. В торговой сети Белкоопсоюза обеспечено их доминирующее присутствие. За 2020 год удельный вес белорусских товаров в объеме розничного товарооборота составил 92,6%, в том числе по продовольственным товарам - 93,5%, или на 32,8% выше республиканского уровня.

При удельном весе Белкоопсоюза в товарообороте страны 3,99% доля организаций системы в общем объеме поставок товаров на внутренний рынок доходит до 38%.

Принимаемые меры позволили по итогам 2020 года увеличить объемы поставки (по сравнению с 2019 годом) следующих видов продукции номенклатуры концерна: по масложировой отрасли - 106,2%, по консервной отрасли - 108%, по сахару - 105%. В то же время снизились объемы по кондитерской, алкогольной отраслям, по пиву и соли.

"Для обеспечения объемов поставки реализуются различные совместные проекты. В частности, расширение сети фирменных секций (магазинов) на базе торговых объектов Белкоопсоюза и открытие торговых объектов на условиях франчайзинга, производство продукции под собственными торговыми марками Белкопсоюза, совершенствование транспортно-логистических схем доставки товаров и централизация поставок отдельных видов продукции для сокращения затрат", - пояснил председатель правления.

По состоянию на 1 января 2021 года в системе потребкооперации функционирует 108 фирменных секций предприятий концерна "Белгоспищепром". Совместная работа по формированию сети фирменных секций на базе торговых объектов Белкоопсоюза проводится в основном за счет предприятий кондитерской отрасли - на их долю приходится 104 объекта.

Однако, несмотря на постоянный поиск новых путей сотрудничества, в последние годы товарооборот предприятий концерна с организациями системы Белкоопсоюза снижается. "В результате снижения объемов поставки удельный вес организаций потребкооперации в общем объеме поставки на внутренний рынок из года в год уменьшается. В настоящее время он составляет по отраслям в среднем 10-19% от общего объема отгрузки на внутренний рынок, только по дрожжам этот показатель значительно выше - около 35%, - сказал Валерий Иванов. - Мы понимаем, что снижение доли системы Белкоопсоюза обусловлено развитием сетевого ритейла в стране. Сетевые коммерческие организации создали напряженную конкуренцию на потребительском рынке и стали вытеснять традиционные формы торгового обслуживания, в число которых попадают торговые объекты потребительской кооперации".

Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов сегодня подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2021 году между "Белгоспищепромом" и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, в рамках которого планируется увеличить товарооборот с мультиформатной торговой сетью потребительской кооперации. "Цель партнерского соглашения - не допустить снижения объемов поставки. В данном случае со стороны предприятий-производителей необходимо продолжить работу по расширению ассортимента поставляемой продукции под потребность организаций потребительской кооперации", - подчеркнул глава Белкоопсоюза.-0-

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