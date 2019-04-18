Изюминкой МФЦ MinskWorld станут современные финтехнологии - Турчин

18 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Дубайский международный финансовый центр готов поделиться опытом при создании в Беларуси международного финансового центра MinskWorld, изюминкой которого могут стать современные финансовые технологии. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер отметил, что в правительстве создана рабочая группа, которую он возглавляет, изучается соответствующий международный опыт. Частью этой работы является взаимодействие с руководством Дубайского международного финансового центра, который в этом плане делится с белорусскими партнерами опытом. "Идет планомерная работа в этом направлении. Мы сегодня после встречи с Президентом подписываем в правительстве меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ в возможном создании в нашей стране международного финансового центра", - сказал Александр Турчин.

По его словам, обсуждается возможность интегрирования в работу белорусского МФЦ современных финансовых технологий. "У нас есть определенные мысли, как новые финансовые технологии попытаться упаковать в нашем центре. В мире более 100 таких финансовых центров, и Дубайский - один из лидеров, - подчеркнул первый вице-премьер. - На мой взгляд, если делать традиционный финансовый центр, конечно, нам сложно будет конкурировать с такими гигантами. Поэтому мы хотим, чтобы в нашем центре, если мы будем его создавать, была некая изюминка, которая сегодня связана именно с нашими IT-технологиями".

Александр Турчин пояснил, что в первую очередь белорусский МФЦ будет ориентироваться на регион Восточной Европы. О конкретных сроках создания речь пока не идет, будут нужны серьезные законодательные изменения.

"Нам надо для себя принять решение: мы движемся в этом направлении или нет. Мы сейчас вырабатываем алгоритм действий. Для создания центра есть базовые условия, без которых это невозможно. Многие вещи сейчас реализованы в Парке высоких технологий, касательно английского права и так далее. Мы хотим обобщить все эти практики и потом доложить Президенту для того, чтобы принимать решение", - резюмировал Александр Турчин.

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам, что состоялась общая дискуссия насчет идеи создания в Минске международного финансового центра. Обсуждалось, как при этом может быть использован накопленный 15-летний опыт работы Дубайского МФЦ. "Обсудили в целом то, как можно развивать отношения между нашими государствами и как мы можем поддержать развитие финансового центра в Минске", - сказал он.

Эсса Абдулфаттах Казим считает перспективным интегрирование в работу будущего финансового центра в Минске современных технологий: "В последнее время мы наблюдаем некоторые изменения, происходящие в финансовой сфере, и не в последнюю очередь из-за развития технологий. Мы знаем, что в Беларуси активно развиваются цифровые технологии, и считаем, что их использование в финансовой сфере могло бы привести к интересным результатам. Беларусь вполне способна сделать эту идею привлекательной. Мы готовы работать и поддерживать эту идею в Беларуси".-0-