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10 марта 2021, 13:46

Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов - Никитина

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон об инвестициях направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов. Об этом сообщила журналистам заместитель министра экономики Анжелика Никитина перед началом круглого стола "Эффективность принимаемых мер по улучшению инвестиционного климата", который проходит в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметила, что Минэкономики в рамках комплексных подходов по корректировке инвестиционного законодательства весь 2020 год работало над законом об инвестициях и декретом №10, который тоже касается инвестиционного законодательства. "Сегодня мы вносим на рассмотрение в Совет Республики закон об инвестициях, который в первую очередь направлен на соблюдение и защиту прав инвесторов. Мы также корректируем его в рамках действующего законодательства и приближаем подходы к подходам стран ЕАЭС", - пояснила Анжелика Никитина.

Что касается изменений в закон об инвестициях, то, по информации заместителя руководителя ведомства, планируется уточнить понятия инвестиций и инвестиционных проектов. Вводится также такая норма, как стабилизационная оговорка, которая касается налогового законодательства. "Также мы полностью защищаем права инвесторов, если вдруг происходит национализация или реприватизация. То есть инвестор вправе будет получить эффективную и своевременную компенсацию за вложенные инвестиции, при этом иностранный инвестор может выбрать валюту платежа. Кроме этого, изменения будут касаться и тех ситуаций, когда возникают какие-то вопросы в части досудебного регулирования споров. Если раньше у нас действовали нормы 3 месяца, мы расширяем до 6 месяцев, потому что, как показывает практика применения в нашей стране, мы все вопросы с инвестором снимаем в досудебном регулировании. Но это не коснется договоров концессии и о государственно-частном партнерстве, там действует свое законодательство", - пояснила она.

По словам замминистра, также планируется ограничить требования к инвестору. То есть госорганы не смогут выставлять требования инвестору по истечении 3 лет после того, как он вложил инвестиции, кроме требований, касающихся налогового и таможенного законодательства, а также уголовной и административной ответственности. "Кроме того, мы приводим закон об инвестициях в соответствие с нашими заключенными соглашениями об инвестициях, а их более 60, а также приравниваем к подходам по нормотворческой деятельности в странах ЕАЭС с учетом того, что страна будет вступать в ВТО", - добавила Анжелика Никитина.

"У нас в разработке находится и закон о государственно-частном партнерстве, который мы должны к сентябрю этого года внести на рассмотрение в Совет Республики и Палату представителей. Кроме того, идет работа над корректировкой законодательства в части декрета №10", - сообщила замминистра.

Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец в свою очередь отметила, что привлечение внешних инвестиций - основное направление экономики любого государства. "В Беларуси созданы неплохие условия для привлечения инвесторов, цифры говорят сами за себя. За 2020 год было привлечено прямых иностранных инвестиций в республику $1,4 млрд, это рост 6,6% по сравнению с 2019 годом. Конечно, один из основных инвесторов - Россия, рост инвестиций из которой за прошлый год составил около 16% по сравнению с 2019 годом. Если говорить в целом о странах, которые инвестируют в экономику нашей страны, то это более 80 стран", - сообщила она.

При этом сенатор подчеркнула, что мир стремительно меняется, и борьба за инвесторов идет и на международной арене. "Поэтому необходимо совершенствовать законодательство. Сегодня мы рассмотрим один из важных законопроектов, касающийся инвестиций. Заслушаем все заинтересованные стороны и, возможно, предложим инвесторам более комфортные условия. Но, заключая любой инвестиционный договор, мы должны не только идти навстречу инвесторам, но прежде всего не должны забывать об интересах нашей страны", - отметила Татьяна Рунец.-0-

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