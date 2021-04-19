19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК "АСЭ" обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля", - рассказали в пресс-службе.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.

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