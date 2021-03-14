Янчевский: рост числа резидентов ПВТ - главное достижение 2020 года

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что в Парке высоких технологий продолжает активно расти число резидентов, присоединяются новые перспективные компании, - это главное достижение. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА.

Несмотря на "слова и действия недоброжелателей", предрекавших упадок и "чуть ли не полное исчезновение" ПВТ, этого не произошло, подчеркнул Всеволод Янчевский. Наоборот, с момента создания парка минувший год оказался наиболее успешным.

"Мы подвели итоги, и оказалось, что тот самый год, который по объективным причинам выдался очень непростым, может быть, даже самым сложным в истории Парка высоких технологий, оказался рекордным по результатам работы. У нас рекордный экспорт - $2,7 млрд, рекордный общий объем производства - Br7,5 млрд. В 2020 году по сравнению с 2019-м, который тоже очень удачным был для парка: 25% - прирост экспорта, 43% - прирост общего объема производства", - отметил Всеволод Янчевский.

Все эти годы, по его мнению, к такому результату подводила грамотная, трезвая по отношению к столь смелому эксперименту политика государства.

Но главными итогами 2020 года он считает даже не рост экспорта и объемов производства, не рост налога, который Парк и его резиденты отчисляют в бюджет. "Очень важно, что появилось много новых резидентов: за год - сотни. Это, в основном, не очень большие компании, чаще - стартапы. Но это именно те компании, которые завтра могут стать и гигантами, и высокого, и среднего уровня, - считает Всеволод Янчевский. - С моей точки зрения, как раз небольшая компания - самая эффективная, самая динамичная и самая перспективная".

Новички самые разные - представлен весь спектр IT. И инвесторы тоже как зарубежные, так и местные.

В заключение Всеволод Янчевский признался, что хотел бы, чтобы в этом году резиденты активнее участвовали в процессах цифровизации страны. Он не исключает, что снова будут звучать мрачные прогнозы, но на деле ПВТ удастся эти слова опровергнуть.-0-