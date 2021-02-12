Ярошенко: Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 БМЗ укрепит собственную исследовательскую базу новым оборудованием Регионы
13:55 Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем Президент
13:55 Евросоюз утвердил Фонд восстановления экономики после пандемии В мире
13:53 Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать Президент
13:52 Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами Президент
13:49 Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, нужно, безусловно, исходить из национальных интересов Президент
13:45 Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое Общество
13:45 Важно сохранить мир и единство для будущих поколений - Сидорова Общество
13:44 Лукашенко: мы должны сплотиться, у нас не один лидер в стране Президент
13:38 Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы - учитель белорусского языка Регионы
13:37 Кибербезопасность и защита персональных данных - сенатор анонсировал изменения в законодательстве Общество
13:33 Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов Президент
13:32 Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
13:29 Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания Общество
13:26 Гайдукевич: нас всех объединяет одно - мы никогда не предадим свою страну Общество
13:21 Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко Экономика
13:21 Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси Общество
13:19 Молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью - участник ВНС Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964 Общество
13:14 Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:10 Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику - эксперт Политика
13:04 В Гродно двух ранее судимых мужчин проверяют на причастность к серии краж Происшествия
13:03 Делегат ВНС: достойные условия труда и отдыха помогут закрепиться молодежи на селе Регионы
12:55 Разыскивается 17-летний парень из Несвижского района Происшествия
12:53 Романов: диалоговые площадки - один из перспективных способов реализации демократии участия Регионы
12:52 БИСИ: обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти Общество
12:50 Делегат ВНС: первое рабочее место и жилье - основа для закрепления кадров Регионы
12:46 Определились первые призеры финала республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
12:45 Делегат ВНС предложил финансировать партии из бюджета и давать гранты гражданскому обществу Общество
12:38 Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа Общество
Все новости
Все новости
Экономика
12 февраля 2021, 12:16

Ярошенко: Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем

Александр Ярошенко
Александр Ярошенко
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем. Об этом заявил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"Александр Ярошенко, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства в своем докладе подчеркнул особую роль отношений с Китайской Народной Республикой, которая неуклонно приближается к статусу первой экономики мира. Численность среднего класса в стране превышает все население США и близко к общему числу жителей Евросоюза. Это делает его самым динамичным, платежеспособным и привлекательным рынком в мире. Но главное, КНР совершила прорыв в развитии технологий будущего: 5G, искусственный интеллект, онлайн-торговля, солнечная энергетика, - сказал Александр Ярошенко. - Еще в 1990-е годы Александр Лукашенко подчеркивал глубину и значимость исторических перспектив Китая. Наша страна выстроила прочные и открытые отношения с КНР. Такой высокий уровень отношений с Китаем имеют всего четыре страны в мире - Беларусь, Россия, Пакистан и Великобритания".

По словам Александра Ярошенко, КНР - второй после России внешнеторговый партнер Беларуси с годовым оборотом в $5 млрд. "Улучшается структура экспорта с акцентом на конечные, маржинальные продукты. Около 500 белорусских экспортеров уже закрепились на этом конкурентном рынке. Аккредитовано более 100 сельхозпредприятий. За счет ресурсов КНР в Беларуси уже реализовано 24 проекта почти на $4,5 млрд. Продолжается работа по другим крупным проектам. В числе самых значимых - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, завод "БЕЛДЖИ", объекты электроэнергетики", - отметил глава индустриального парка.

Проектное сотрудничество с Китаем обеспечило прирост ВВП на четверть за последние шесть лет. "Важно, что мы планомерно реализовали переход от кредитов к прямым инвестициям, китайский прямые инвестиции выросли почти в два раза к уровню 2015 года", - сказал он.

Особое место во взаимоотношениях двух стран занимает технико-экономическая помощь. "По сути, это подарок китайского народа белорусам. За 15 лет объем технико-экономической помощи превысил $0,5 млрд в рамках 17 проектов. Построено социальное арендное жилье, студенческое общежитие, больница и другие объекты. В ближайшие три года за счет безвозмездной помощи возведем две спортивные жемчужины - Национальный футбольный стадион и бассейн международного уровня", - добавил глава "Великого камня".

"Учитывая скорость и постоянные изменения, вношу предложение по комплексному пересмотру директивы Президента №5 о развитии отношений с Китаем. По сути, это дорожная карта нашего сотрудничества, - отметил Александр Ярошенко. - Нам нужно ускорить заключение двустороннего сотрудничества о торговле услугами и инвестициями. Его реализация позволит углубить взаимодействие в этих сферах. Логистика, особенно железнодорожные перевозки, образование и туризм, медицинские услуги, банки и финансы станут основными драйверами роста для двух стран".-0-

Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Китай мнения сотрудничество форумы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам
Фото БУТБ БУТБ и Торговое представительство РФ намерены содействовать увеличению товарооборота
Фото из архива Взносы страховых организаций в 2020 году выросли на 5,7%
Жанна Тарасевич Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса
Фото из архива Головченко выступил против деиндустриализации и анонсировал 500 инвестпроектов в промышленности
Главное
Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов
Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд
Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания
Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума – главное
Топ-новости
Лукашенко - частному бизнесу: нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
ВНС оправдывает озвученные в преддверии форума ожидания - Кунцевич
Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают - Орда
Макей: важно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964
Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса
МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары
Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС
КГК рекомендует аптекам снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля
Завораживающие игры Greentube, ReelNRG и Pragmatic – в онлайн-казино Parimatch
Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам
Европейский комфорт для белорусов! Квартиры в новостройке "Таллин" в Minsk World – от 2600 рублей за метр!
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.