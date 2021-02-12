Ярошенко: Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выстроила прочные и открытые отношения с Китаем. Об этом заявил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"Александр Ярошенко, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства в своем докладе подчеркнул особую роль отношений с Китайской Народной Республикой, которая неуклонно приближается к статусу первой экономики мира. Численность среднего класса в стране превышает все население США и близко к общему числу жителей Евросоюза. Это делает его самым динамичным, платежеспособным и привлекательным рынком в мире. Но главное, КНР совершила прорыв в развитии технологий будущего: 5G, искусственный интеллект, онлайн-торговля, солнечная энергетика, - сказал Александр Ярошенко. - Еще в 1990-е годы Александр Лукашенко подчеркивал глубину и значимость исторических перспектив Китая. Наша страна выстроила прочные и открытые отношения с КНР. Такой высокий уровень отношений с Китаем имеют всего четыре страны в мире - Беларусь, Россия, Пакистан и Великобритания".

По словам Александра Ярошенко, КНР - второй после России внешнеторговый партнер Беларуси с годовым оборотом в $5 млрд. "Улучшается структура экспорта с акцентом на конечные, маржинальные продукты. Около 500 белорусских экспортеров уже закрепились на этом конкурентном рынке. Аккредитовано более 100 сельхозпредприятий. За счет ресурсов КНР в Беларуси уже реализовано 24 проекта почти на $4,5 млрд. Продолжается работа по другим крупным проектам. В числе самых значимых - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, завод "БЕЛДЖИ", объекты электроэнергетики", - отметил глава индустриального парка.

Проектное сотрудничество с Китаем обеспечило прирост ВВП на четверть за последние шесть лет. "Важно, что мы планомерно реализовали переход от кредитов к прямым инвестициям, китайский прямые инвестиции выросли почти в два раза к уровню 2015 года", - сказал он.

Особое место во взаимоотношениях двух стран занимает технико-экономическая помощь. "По сути, это подарок китайского народа белорусам. За 15 лет объем технико-экономической помощи превысил $0,5 млрд в рамках 17 проектов. Построено социальное арендное жилье, студенческое общежитие, больница и другие объекты. В ближайшие три года за счет безвозмездной помощи возведем две спортивные жемчужины - Национальный футбольный стадион и бассейн международного уровня", - добавил глава "Великого камня".

"Учитывая скорость и постоянные изменения, вношу предложение по комплексному пересмотру директивы Президента №5 о развитии отношений с Китаем. По сути, это дорожная карта нашего сотрудничества, - отметил Александр Ярошенко. - Нам нужно ускорить заключение двустороннего сотрудничества о торговле услугами и инвестициями. Его реализация позволит углубить взаимодействие в этих сферах. Логистика, особенно железнодорожные перевозки, образование и туризм, медицинские услуги, банки и финансы станут основными драйверами роста для двух стран".-0-

Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко