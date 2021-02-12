Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн. Об этом заявил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почти за шесть лет в парк инвестировано $650 млн. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач, пилотная зона связи 5G и мультимодальный контейнерный терминал - это лишь несколько примеров реализуемых сейчас в парке проектов", - сказал Александр Ярошенко.

По его словам, около половины предприятий "Великого камня" приступили к деятельности. На предприятиях - резидентах парка работают свыше 1 тыс. человек, из них более 80% - белорусы. Средняя заработная плата составляет Br2,5 тыс.

"Великий камень" - не просто свободная экономическая зона или логистический терминал. Это в первую очередь одна из ключевых платформ Нового шелкового пути и единственная в нашем регионе. Она является элементом глобального позиционирования Беларуси и точкой опоры для Китая, как территория ускоренного экономического роста и технологического развития, - отметил он. - Политические договоренности и личное внимание лидеров наших стран к развитию индустриального парка позволили ему стать лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути". Именно так в 2020 году его назвали эксперты Financial Times. Это международный умный экогород будущего на 10 тыс. человек с самыми передовыми производствами завтрашнего дня. Уже зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран с заявленными объемами инвестиций $1,2 млрд".

Александр Ярошенко подчеркнул, что именно такие проекты составят основу экономики будущей Беларуси. "Мы высоко ценим участие в них Китая. Как часто говорят наши партнеры: возможно все, на невозможное просто требуется больше времени", - добавил он.-0-