Ярошевич: каждый район должен использовать свои конкурентные преимущества

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый район должен использовать свои конкурентные преимущества. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич во время посещения Ивацевичского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В ходе обсуждения результатов региональной экономики за 2021 год и планов на текущий год на заседании райисполкома Дмитрий Ярошевич особо отметил вклад реального сектора в наполнение бюджета и повышение уровня благосостояния населения.

"Секрет успеха района кроется в эффективной работе предприятий, то есть, по сути, в умелом использовании своих конкурентных преимуществ. Грамотный менеджмент и действенные маркетинговые стратегии позволили гибко среагировать на внешний спрос, произвести востребованные на рынках объемы продукции, наладить логистику и финансовые схемы расчетов", - сказал он.

По словам замминистра, динамика в промышленности подтянула за собой смежные отрасли - стройку и АПК. В результате получена сверхприбыль, которая и стала основой для пополнения бюджета района и увеличения зарплат трудовых коллективов.

"Важно в 2022 году не проесть этот доход, а направить его на инвестиции и точечное техническое перевооружение производств, чтобы повысить их конкурентоспособность. От нее, в конечном счете, напрямую зависят достижения районной экономики и приоритета пятилетки "Сильные регионы", - подчеркнул заместитель министра экономики.-0-