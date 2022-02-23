Ярошевич: улучшение финпоказателей предприятий должно стать трамплином для устойчивого роста экономики

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улучшение финансовых показателей предприятий должно стать трамплином для дальнейшего устойчивого роста экономики. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя финансовые результаты организаций за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

По словам замминистра, реальный сектор в полной мере воспользовался возможностями, предоставленными высоким спросом на мировых рынках на белорусские товары и услуги. Как следствие, по сравнению с допандемийным 2019 годом в долларовом эквиваленте выручка организаций приросла на 8,4%, себестоимость - на 7,2%, прибыль от реализации - на 30,3%.

"Мы видим, что наиболее успешно сработали те отрасли, которые быстрее и грамотнее учли в своих производственных и маркетинговых стратегиях все нюансы внешней конъюнктуры. В числе лидеров по показателям рентабельности продаж промышленность, IT-сектор, лесное хозяйство, финансовая и страховая деятельность. Главным результатом успешной деятельности предприятий стала чистая прибыль свыше Br16 млрд, которая позволила им активнее направлять свои доходы на инвестиции и в целом обеспечивать устойчивость экономики", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Качественно улучшились показатели и в региональном измерении. Значительно снизилось количество убыточных организаций - на более 18% и генерируемый ими убыток - в 4,3 раза. Возглавляют рейтинг наиболее успешных по рентабельности Гродненская и Минская области.

По словам замминистра, действенные стратегии финансового оздоровления позволили существенно сократить долговую нагрузку - на 10%. Уменьшились объемы просроченной как дебиторской, так и кредиторской задолженности.

"Важно использовать заработанные деньги и улучшение финансовых показателей предприятий в качестве трамплина для дальнейшего устойчивого роста экономики", - резюмировал Дмитрий Ярошевич.-0-