Яровые культуры в Беларуси посеяны более чем на 95% площадей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев всех яровых культур в Беларуси проведен на более чем 2,4 млн га, что составляет 95,6% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 15 мая яровые культуры посеяны на площади более чем 2,4 млн га, в том числе в Витебской области - на 352,4 тыс. га (80,3% к плану). Завершен сев сахарной свеклы (посеяно 86,5 тыс. га) и посадка картофеля (22 тыс. га).

Ведется сев теплолюбивых южных культур гречихи, проса и кукурузы. Сев кукурузы в Беларуси проведен на более чем 1,1 млн га, или 98,6% к плану (около 120% к уровню 2019 года). В Витебской области кукуруза посеяна на площади 82,5 тыс. га, или 89,8% от плана. В связи с размещением посевов кукурузы после озимых на зеленый корм, завершить сев этой культуры планируется до 25 мая.

Также выполняются работы по подсеву многолетних трав, которые проведены на 294,7 тыс. га, или более 80%, в том числе в Витебской области - на 75,6 тыс. га, или 94,7% от запланированных площадей.

В сельскохозорганизациях страны завершена первая и ведется вторая подкормка озимых зерновых и крестоцветных культур азотными удобрениями. Озимые зерновые культуры подкормлены вторым следом на более чем 1 млн га, в том числе в Витебской области - на 64 тыс. га. Вторая подкормка озимых крестоцветных культур проведена на площади 325 тыс. га, в Витебской области - на 21 тыс. га.

В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 822,7 тыс. т (65,5% от потребности и 114% к уровню прошлого года).

Для проведения весенних полевых работ в сельскохозорганизациях имеется 39 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 3,4 тыс. комбинированных почвообрабатывающих-посевных агрегатов и 2,6 тыс. кукурузных сеялок.-0-