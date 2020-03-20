Ювелирное экспортное бюро планируют создать в ЕАЭС

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перспективы создания Евразийского ювелирного экспортного бюро обсуждены в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве на совещания с участием представителей уполномоченных органов и бизнеса ювелирной отрасли стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Итоги совещания показали, что, несмотря на признание большинством сторон объективной необходимости создания бюро, многие вопросы по его формированию остаются дискуссионными, - отметили в ЕЭК. - В частности, это касается направлений деятельности бюро, его организационно-правовой формы, порядка взаимодействия с государственными органами, условий членства, особенностей финансирования деятельности и распределения взносов, а также порядка определения стандартов качества и соответствия ГОСТам. Кроме того, поднимался вопрос о необходимости наделения Евразийского ювелирного экспортного бюро особым статусом".
Активно обсуждалось предложение представителя российского бизнеса по обнулению ввозных пошлин на бриллианты массой до 0,3 карата. Учитывая разные позиции сторон, дискуссия по этому вопросу будет продолжена. "Для выработки окончательного решения белорусской стороной было предложено организовать встречу на уровне ведущих производителей ювелирной отрасли", - рассказали в пресс-службе.
"Участники совещания поддержали инициативу представителей армянского бизнеса о проведении Евразийского ювелирного конгресса. Такой конгресс, совмещенный с регулярными ювелирными ярмарками, может стать современной профессиональной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов ювелирной отрасли ЕАЭС», - добавили в ЕЭК.-0-