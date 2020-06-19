К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал - Авраменко

19 июня, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос арендного жилья крайне актуален. Всего в Беларуси эксплуатируется 261,198 млн кв.м жилья. Из них 8,915 млн кв.м - арендное (3,5% от всего жилфонда страны). Этого довольно мало, такое жилье должно строиться в гораздо больших объемах, - сказал Александр Авраменко. - Всего в текущем году в стране запланировано построить не менее 135 тыс. кв.м арендного жилья. Идеальный вариант - когда наравне с государством (или даже больше) такое жилье будут возводить для своих сотрудников предприятия и организации, в том числе частной формы собственности".

Сегодня специалисты Минстройархитектуры работают над совершенствованием нормативно-правовой базы, разрабатывают предложения, которые позволят мотивировать предприятия и организации на финансирование строительства арендного жилья. Что это будут за преференции, говорить пока преждевременно. Возможно, предоставление дополнительных льгот по арендной плате за земельные участки, обеспечение инфраструктуры для арендных домов, некоторые налоговые преференции.

Написать заявление на предоставление арендного жилья могут все желающие, но при распределении исполкомами квартир предпочтение отдается гражданам, имеющим первоочередное право на арендное жилье, затем - состоящим в общей очереди нуждающихся на улучшение жилищных условий.

Как сообщалось ранее, согласно постановлению Совета Министров от 12 июня 2020 года №339 установлены категории бюджетников с первоочередным правом на получение арендного жилья. В этот список входят тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, тренеры национальных команд по видам спорта. На арендное жилье в первоочередном порядке также будут претендовать медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключившие контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте руководителями структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, городских, районных исполкомов, местных администраций районов. Порядок подтверждения потребности в специалистах определяется облисполкомами, Мингорисполкомом.

В 2020 году в Беларуси планируют построить не менее 135 тыс. кв.м арендного жилья. Больше всего арендных домов намерены возвести в Минской области - 30,5 тыс. кв.м. В Брестской - 25,4 тыс. кв.м, Гомельской - 16,3 тыс. кв.м, Гродненской - 13,88 тыс. кв.м, Могилевской - 14,84 тыс. кв.м, Витебской - 11,78 тыс. кв.м и в Минске - 22,3 тыс. кв.м. В прошлом году в стране было построено почти 140 тыс. кв.м арендного жилья при плане 135 тыс. кв.м.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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