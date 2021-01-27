Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект соглашения с правительством Беларуси об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано сегодня на российском интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Правительство РФ поручило Министерству транспорта провести переговоры и подписать с Беларусью данное соглашение. Согласно проекту, объем перевалки может составлять 2-3,5 млн т в год. Предполагается, что соглашение будет действовать до конца декабря 2023 года. Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до портов РФ железнодорожным транспортом. Тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, предоставляемых по решению ОАО "РЖД" и Белорусской железной дороги. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.

В соответствии с проектом соглашения, российская сторона гарантирует предоставление подвижного состава для перевозки белорусских нефтепродуктов. Документом определены предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

По итогам прошедших накануне переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил журналистам, что стороны намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты РФ.

"Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, - сказал Роман Головченко. - Эта задача была поставлена Президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах".

"В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный", - подчеркнул руководитель белорусского правительства.-0-