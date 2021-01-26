Головченко: есть все предпосылки для преодоления спада в торговле между Беларусью и Россией

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия имеют все предпосылки для преодоления в 2021 году спада во взаимной торговле, вызванного последствиями пандемии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня в Москве на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на все сложности, Россия - традиционно крупнейший партнер нашей страны: 44% за 11 месяцев прошлого года мы зафиксировали долю России во внешней торговле товарами и услугами, - сказал Роман Головченко. - У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные вами сложности с COVID-19. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть предпосылки, чтобы этот факт преодолеть. Ситуация абсолютно управляемая, у нас есть значительные резервы и в промышленности, и сельском хозяйстве, и строительстве. Поэтому прямые контакты, нацеленные на результат работы, в нынешних условиях - приоритетная задача для правительств, соответствующих ведомств и хозяйствующих субъектов наших государств".

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что Россия - ближайший партнер и союзник, у сторон обширная и позитивная двусторонняя повестка. "В Союзном государстве очень много общих вызовов и насыщенная повестка взаимодействия", - констатировал он.

"Для всех неангажированных наблюдателей очевидно, что благодаря взаимодействию, которое конструктивно складывается между руководителями, главами государств, правительствами, мы все вопросы решаем абсолютно конструктивно", - подчеркнул Роман Головченко.

Глава белорусского правительства отметил успешный запуск Белорусской АЭС, назвав ее крупнейшим интеграционным проектом десятилетия, который реализован на взаимовыгодных условиях. "Достигнуты системные договоренности по участию промышленной продукции в государственных и муниципальных закупках, в основном решены вопросы о допуске белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, налажено хорошее взаимодействие по введению маркировки и прослеживаемости товаров", - перечислил Роман Головченко.

В числе актуальных задач, над которыми предстоит работать правительствам двух стран в нынешнем году, премьер-министр Беларуси назвал поиск системных решений по общим энергетическим рынкам Союзного государства и Евразийского экономического союза, регулированию системных вопросов доступа продукции на общий рынок. "Мы давно должны были подойти к решению важнейшего вопроса - это понятие "товар" или "продукция и услуга" Союзного государства", - заявил премьер-министр Беларуси.-0-

Михаил Мишустин и Роман Головченко во время встречи

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