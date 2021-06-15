Как конструкционный профиль и принцип механической куклы повлияли на производство

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 июня 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:02 В Беларуси за январь-май выявлено 619 новых случаев ВИЧ-инфекции Общество
12:59 Минчанин задержан за оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника ГАИ Происшествия
12:53 До +28°С ожидается в Беларуси 16 июня Общество
12:49 Изменения по госрегистрации изделий медназначения и медтехники можно обсудить до 25 июня Общество
12:47 Житель Лидского района приговорен к 3 годам колонии за призывы к блокировке дорог Происшествия
12:45 Лукашенко подписал указ об освобождении Шеймана от должности управляющего делами Президента Беларуси Президент
12:45 Аблай Мбенг стал лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
12:36 В Гродно студенту помешал спать автомобиль - парень повредил авто и ударил водителя Происшествия
12:34 Умер летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов В мире
12:30 Соловей: идеологическая вертикаль стала ведущим проводником государственной политики Регионы
12:30 Выставка "Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры" откроется 16 июня в Минске Афиша
12:27 ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартовал в "Великом камне" Спорт
12:24 Как конструкционный профиль и принцип механической куклы повлияли на производство Экономика
12:23 Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату Президент
12:23 Минздрав: информация об острых кишечных инфекциях в медучреждениях Минска не поступала Общество
12:21 В Минске планируют обновить дворовые спортивные площадки Регионы
12:13 Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров Политика
12:06 Областные туры проекта "Властелин села" стартуют 18 июня Общество
12:00 Месячник безопасного труда начался в сельхозорганизациях Гродненской области Регионы
11:50 Мининформ ограничил доступ к 80 сайтам виртуальных казино и букмекерских контор Общество
11:46 Житель Могилевского района получил более Br1,1 тыс. штрафа за жестокое обращение с животным Происшествия
11:43 Профсоюзы подвели итоги мониторинга цен на лекарства за май Общество
11:22 В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения COVID-19 В мире
11:18 В Могилеве задержали подозреваемого в поджоге двери института МВД Происшествия
11:16 КГК Могилевской области выявил нарушения на рынках региона Регионы
11:11 Профильный лагерь для учащихся аграрных и педагогических классов откроют в Гродно Регионы
11:10 Более 10 научно-технических разработок представит БГУ на выставке в Стамбуле Технологии
11:09 Мингорисполком утвердил план застройки производственной зоны в Ленинском районе Регионы
11:07 Белорусский детский фонд подарил Минской областной детской больнице эндоскопические инструменты Регионы
11:07 Лукашенко раскритиковал сроки строительства нового цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате Президент
Все новости
Все новости
Экономика
15 июня 2021, 12:24

Как конструкционный профиль и принцип механической куклы повлияли на производство

Согласно японской философии "непрерывного совершенствования", процесс повышения эффективности непрерывен. Он не предполагает завершения, поскольку абсолютная эффективность недостижима. Этот подход применим ко всем сферам человеческой жизни.

Узнав о том, что такое бережливое производство и какое место в нем занимает станочный алюминиевый конструкционный профиль, поймете, как философский подход к совершенствованию повлиял на производство и вышел за его границы.

"Кайдзэн", или "Совершенствование"

Принцип управления, разработанный в Японии, направленный на постоянное снижение потерь при сохранении качества на всех этапах создания продукции, получил отдельный термин - "Кайдзэн". Что переводится как "Непрерывное улучшение", "Совершенствование".

Один из методов системы "Кайдзэн" - "Lean manufacturing" ("Бережливое производство"). Он разработан на основе анализа феномена "Toyota" - предприятия, уже более полувека удерживающего лидирующие позиции на мировом рынке. Метод заключается в систематическом выявлении и устранении всех возможных потерь по всей технологической цепочке.

Важный инструмент в подходе "Lean manufacturing" - механизация и автоматизация производственных линий. Автоматизация - сложный, затратный процесс, чаще всего внедряемый частично. Более рациональным вариантом является спланированное внедрение механизации, благодаря модернизации рабочих мест. Цельносварное или сборное стальное оборудование не позволяет быстро внедрять изменения.

Возможность постоянной оптимизации и внедрения инноваций в производстве выявила потребность в новых доступных, быстро реализуемых решениях. Новым требованиям отвечает сборное оборудование из алюминиевого конструкционного профиля - легкого в монтаже и демонтаже, с возможностью доработки и внесения изменений в созданную ранее конструкцию.

Алюминиевый конструкционный профиль - инструмент снижения издержек

Выполнение модернизации промышленного объекта поступательно, с разумными затратами, в удобный предприятию момент времени стало доступно благодаря модульным сборным системам, состоящим из алюминиевых конструкционных профилей и соединяемых между собой элементов. Системы разработаны специально под специфику производств, для легкости последующих доработок, изменений, дооснащений или повторного использования после разборки.

Конструкционный профиль изготавливается из алюминия - легкого материала, при этом обладающего высокой несущей способностью за счет сечения сложной формы. Алюминий гораздо легче обрабатывается в сравнении со сталью, не требует дополнительного покрытия для защиты от коррозии.

Первым был выпущен трубчатый конструкционный профиль, разработанный для решения внутренних логистических и складских задач: ликвидации простоя между операциями благодаря организации, сокращения пути транспортировки комплектующих, сырья, готовой продукции.

На смену пришло второе поколение трубчатого профиля серии D30. Он остается востребованным для изготовления складских стеллажей, легких тележек, транспортеров.

Организация хранения и перемещения - проблема как на складском, так и на производственном участке. Помимо затрат на неоптимальный путь и время прохождения сырья или деталей, время простоя, дополнительное перемещение материалов или продукции увеличивает риск их повреждения.

Совместимость конструкционных профилей разного сечения и размеров в одной серии позволяет самостоятельно проектировать, собирать оборудование, дорабатывать его в процессе эксплуатации.

Принцип "Каракури"

Уменьшить количество ручного труда, повысить его эффективность, снизить затраты энергоресурсов стало возможным благодаря механизации оборудования, основанной на действии естественных законов физики и механики. Истоки применения базовых механизмов кроются в традиционной японской заводной кукле - "Каракури-нингё". С 90-х годов термин "Каракури" стал названием устройств, которые создавались для повышения эффективности ручных операций, работающих за счет:

· силы гравитации. К примеру, для перемещения груза по оснащенной роликовыми направляющими плоскости, при изменении угла наклона;

· силы упругости. К примеру, для удержания груза на заданной высоте, за счет растяжения-сжатия пружин. Этот принцип реализован в столе постоянного уровня.

Что изготавливают из алюминиевого конструкционного профиля?

Система алюминиевых конструкционных профилей Item решает задачи по оснащению и модернизации, под специфику заказчика, создавая:

· складское оборудование;

· конвейерное оборудование, с возможностью механизации трудоемких операций;

· эргономичные рабочие места;

· зонирование помещений, в том числе медицинских, устройство лабораторий, испытательных стендов.

Разнообразие соединительных элементов и комплектующих дает возможности для инноваций в оснащении производственных линий.

Такие слова и фразы, как "инновация", "оптимизация", "модульные конструкции" и т.д., не дают четкого понимания того, какой номенклатурный ряд можно собрать из таких деталей, однако они описывают суть философии бережливого производства и использования в ней алюминиевого конструкционного профиля.

Невозможно скопировать чужой успех, но можно научиться думать, как "Toyota", добиться нужной степени оптимизации собственного производства, основываясь на принципе "Lean manufacturing".

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
производство технологии
Новости рубрики Экономика
Фото "Бобруйскагромаш" "Бобруйскагромаш" разработал новый распределитель минеральных удобрений
Фото пресс-службы ОАО "УКХ "ММЗ" Минский моторный завод представит продукцию на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Фото БелТПП БелТПП и Академия управления при Президенте Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Фото из архива Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"
Фото из архива Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку
Фото БЕЛАЗ БЕЛАЗ поставил новый тяжеловоз для Оскольского электрометаллургического комбината
Главное
"Ответите за каждый квадратный метр" - Лукашенко ждет результатов от работы по развитию Оршанского района
Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату
Кочанова: молодежь должна осознавать, что защита Родины - это долг
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
Топ-новости
Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината
Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров
Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете
Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"
Поддержку туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии обсудили в Минске
Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
Министр связи и информатизации проведет 17 июня личный прием граждан в Новополоцке
СК Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair
Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку
Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов
Азаренко и Соболенко вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Берлине
Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска - комментарий
Щекин о призывах к санкциям: беглые и Запад перешли все возможные границы нравственности и морали
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.