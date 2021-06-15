Как конструкционный профиль и принцип механической куклы повлияли на производство

Согласно японской философии "непрерывного совершенствования", процесс повышения эффективности непрерывен. Он не предполагает завершения, поскольку абсолютная эффективность недостижима. Этот подход применим ко всем сферам человеческой жизни.

Узнав о том, что такое бережливое производство и какое место в нем занимает станочный алюминиевый конструкционный профиль, поймете, как философский подход к совершенствованию повлиял на производство и вышел за его границы.

"Кайдзэн", или "Совершенствование"

Принцип управления, разработанный в Японии, направленный на постоянное снижение потерь при сохранении качества на всех этапах создания продукции, получил отдельный термин - "Кайдзэн". Что переводится как "Непрерывное улучшение", "Совершенствование".

Один из методов системы "Кайдзэн" - "Lean manufacturing" ("Бережливое производство"). Он разработан на основе анализа феномена "Toyota" - предприятия, уже более полувека удерживающего лидирующие позиции на мировом рынке. Метод заключается в систематическом выявлении и устранении всех возможных потерь по всей технологической цепочке.

Важный инструмент в подходе "Lean manufacturing" - механизация и автоматизация производственных линий. Автоматизация - сложный, затратный процесс, чаще всего внедряемый частично. Более рациональным вариантом является спланированное внедрение механизации, благодаря модернизации рабочих мест. Цельносварное или сборное стальное оборудование не позволяет быстро внедрять изменения.

Возможность постоянной оптимизации и внедрения инноваций в производстве выявила потребность в новых доступных, быстро реализуемых решениях. Новым требованиям отвечает сборное оборудование из алюминиевого конструкционного профиля - легкого в монтаже и демонтаже, с возможностью доработки и внесения изменений в созданную ранее конструкцию.

Алюминиевый конструкционный профиль - инструмент снижения издержек

Выполнение модернизации промышленного объекта поступательно, с разумными затратами, в удобный предприятию момент времени стало доступно благодаря модульным сборным системам, состоящим из алюминиевых конструкционных профилей и соединяемых между собой элементов. Системы разработаны специально под специфику производств, для легкости последующих доработок, изменений, дооснащений или повторного использования после разборки.

Конструкционный профиль изготавливается из алюминия - легкого материала, при этом обладающего высокой несущей способностью за счет сечения сложной формы. Алюминий гораздо легче обрабатывается в сравнении со сталью, не требует дополнительного покрытия для защиты от коррозии.

Первым был выпущен трубчатый конструкционный профиль, разработанный для решения внутренних логистических и складских задач: ликвидации простоя между операциями благодаря организации, сокращения пути транспортировки комплектующих, сырья, готовой продукции.

На смену пришло второе поколение трубчатого профиля серии D30. Он остается востребованным для изготовления складских стеллажей, легких тележек, транспортеров.

Организация хранения и перемещения - проблема как на складском, так и на производственном участке. Помимо затрат на неоптимальный путь и время прохождения сырья или деталей, время простоя, дополнительное перемещение материалов или продукции увеличивает риск их повреждения.

Совместимость конструкционных профилей разного сечения и размеров в одной серии позволяет самостоятельно проектировать, собирать оборудование, дорабатывать его в процессе эксплуатации.

Принцип "Каракури"

Уменьшить количество ручного труда, повысить его эффективность, снизить затраты энергоресурсов стало возможным благодаря механизации оборудования, основанной на действии естественных законов физики и механики. Истоки применения базовых механизмов кроются в традиционной японской заводной кукле - "Каракури-нингё". С 90-х годов термин "Каракури" стал названием устройств, которые создавались для повышения эффективности ручных операций, работающих за счет:

· силы гравитации. К примеру, для перемещения груза по оснащенной роликовыми направляющими плоскости, при изменении угла наклона;

· силы упругости. К примеру, для удержания груза на заданной высоте, за счет растяжения-сжатия пружин. Этот принцип реализован в столе постоянного уровня.

Что изготавливают из алюминиевого конструкционного профиля?

Система алюминиевых конструкционных профилей Item решает задачи по оснащению и модернизации, под специфику заказчика, создавая:

· складское оборудование;

· конвейерное оборудование, с возможностью механизации трудоемких операций;

· эргономичные рабочие места;

· зонирование помещений, в том числе медицинских, устройство лабораторий, испытательных стендов.

Разнообразие соединительных элементов и комплектующих дает возможности для инноваций в оснащении производственных линий.

Такие слова и фразы, как "инновация", "оптимизация", "модульные конструкции" и т.д., не дают четкого понимания того, какой номенклатурный ряд можно собрать из таких деталей, однако они описывают суть философии бережливого производства и использования в ней алюминиевого конструкционного профиля.

Невозможно скопировать чужой успех, но можно научиться думать, как "Toyota", добиться нужной степени оптимизации собственного производства, основываясь на принципе "Lean manufacturing".

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