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18 июня 2021, 19:21

Как предприятия "Беллегпрома" готовятся к новому учебному году

Фото из архива
Фото из архива

Каникулы только начались, а предприятия "Беллегпрома" уже вовсю готовятся к новому учебному году и шьют товары для школьников. О том, как идет этот процесс, какие новинки будут предложены покупателям, а также о ценах на школьный ассортимент корреспонденту БЕЛТА рассказали в концерне.

Предприятия основательно начинают работать над школьным ассортиментом еще в январе. Изучают тенденции, разрабатывают эскизы, проводят художественные советы. Весной изделия уже в производстве, чтобы к середине лета, когда начнутся школьные ярмарки, покупателям был представлен самый широкий выбор товаров.

"Всего в этом году планируется выпустить около 800 тыс. единиц одежды для учащихся. К школьным базарам, которые традиционно начинают работать в конце июля, белорусские производители поставят в торговые сети весь произведенный ассортимент", - отметили в пресс-службе.

На сегодня в торговые объекты страны уже поступило порядка 100 тыс. изделий. Это одежда делового стиля, для занятий физкультурой, активного отдыха.

Одежду для школьников выпускают более 10 предприятий "Беллегпрома", самые крупные из них - "Славянка" (Бобруйск), "Світанак" (Жодино), солигорские "Калинка" и "Купалинка", пинское "Полесье", "Надэкс". В этом году они предложат покупателям широкий ассортимент, из которого 60% - новые модели.

Производители в этом году почти на 10% увеличили выпуск одежды для школы стиля casual, преимущественно эти изделия из трикотажных полотен. "Такая одежда достаточно лаконична, но вместе с тем комфортна для учащихся", - подчеркнули в концерне.

Для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к детской одежде. Школьная коллекция представлена широким размерным рядом для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой.

"Дизайнеры постарались максимально учесть модные тенденции и требования, предъявляемые покупателями к школьному ассортименту, поэтому в новом школьном сезоне одежда порадует не только традиционно качественными материалами, но и свежими дизайнерскими решениями. Так, например, в спортивной одежде бренда TRIKTOK ("Бобруйсктрикотаж") в карманах применена ткань, блокирующая излучение мобильных телефонов. В принтах - актуальная "гусиная лапка" и клетка, 3D-эффекты. Вместо классических брюк во многих коллекциях - кюлоты и шорты", - рассказала председатель концерна Татьяна Лугина.

Модельный ряд детской обуви также обновлен. При ее изготовлении используются натуральные кожевенные либо текстильные материалы со стопроцентным содержанием натуральных волокон. В этом году планируется произвести 30 тыс. пар обуви для школьников.

"Наша продукция нацелена на качество, безопасность и комфорт. Это основные требования при изготовлении одежды, обуви для учащихся. Ведь дети достаточно большое количество времени проводят в школе, поэтому ребенку, в первую очередь, должно быть удобно", - подчеркнула Татьяна Лугина.

Что касается кожгалантерейной продукции, предприятия выпускают в том числе рюкзаки и сумки с ортопедическими спинками для учащихся. Для безопасности детей предусмотрены светоотражающие элементы. В частности, "Галантэя" к новому учебному году поставит в торговые объекты страны более 20 тыс. рюкзаков. Цены будут стартовать от Br30. Есть портфели, сумки для обуви, папки для письменных принадлежностей, а также ремни.

Говоря о стоимости товаров для школьников, в "Беллегпроме" отметили: предприятия концерна постарались сохранить цены на ассортимент на уровне прошлого года. Лишь на некоторые изделия в связи с подорожанием сырья цены повысились где-то на 7-10%.-0-

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легкая промышленность одежда предприятие
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