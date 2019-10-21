Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика

Беларусь на недавнем саммите ООН по мерам в области изменения климата заявила о намерении сократить к 2030 году выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом. Один из способов достижения этой цели - развитие возобновляемой энергетики. При получении энергии солнца и ветра нет выбросов в атмосферный воздух. Возобновляемая энергетика помогает решить и вопросы утилизации отходов, например при выработке биогаза. Об использовании альтернативных источников энергии в стране корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

С чего все начиналось

К возобновляемым источникам энергии относятся различные виды биомассы, в том числе дрова, которые используются в качестве топлива повсеместно с самых древних времен. "Что же касается использования других ВИЭ, первая известная мельница на реке Свислочь появилась еще во времена основания Минска. А первые упоминания о ветряных мельницах ("вежах млыновых") на территории Беларуси относят к XVI веку", - отметил Александр Корбут. В Минской губернии в 1840 году было уже 315 ветряков. В начале 60-х годов XIX века в Гродненской губернии из 1123 мельниц 347 были ветряными, 592 - водяными, 157 - конными.

На территории Беларуси после Великой Отечественной войны стала использоваться гидроэнергетика. Только в конце 50-х годов прошлого столетия на реках и прудах страны работали более 180 малых ГЭС. Активное развитие возобновляемая энергетика получила с принятием в 2010 году закона "О возобновляемых источниках энергии". Он гарантировал покупку энергоснабжающими предприятиями ГПО "Белэнерго" всей выработанной с использованием возобновляемых источников электроэнергии с применением повышающих коэффициентов к действующим тарифам. "Однако доля энергии из возобновляемых источников в объеме валового потребления топливно-энергетических ресурсов по-прежнему невелика. В 2018 году она составила лишь 6,2%", - отметил замминистра.

Минприроды отвечает за выполнение обязательств Беларуси по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению по климату. Потому министерство поддерживает развитие возобновляемой энергетики в стране. Кроме того, альтернативные источники энергии - обязательная составляющая зеленой экономики. Сейчас Минприроды совместно с другими заинтересованными работает над реализацией положений Парижского соглашения по климату и Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси. Кроме того, министерство участвует в многочисленных проектах в сфере развития использования возобновляемых источников энергии, в том числе проекте международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь".

Наиболее распространенные ВИЭ

Государственный кадастр возобновляемых источников энергии насчитывает свыше 300 действующих установок общей мощностью 500 МВт. В их числе 98 установок по использованию энергии ветра (110 МВт), 95 установок по использованию энергии солнца (более 150 МВт), 29 гидроэнергетических (86,06 МВт) и 32 биогазовые установки (41,3 МВт). "Затраты на строительство установок по использованию возобновляемых источников энергии до сих пор являются существенными и превышают затраты на строительство энергоисточников на углеводородном топливе. При этом удельные капитальные затраты на строительство солнечных и ветровых электростанций наиболее низкие по сравнению с другими видами ВИЭ", - добавил Александр Корбут.

Годовой приход солнечной радиации на единицу площади в Беларуси сопоставим с таким показателем для Германии, Польши и других стран Европы, где этот вид энергетики развивается высокими темпами. Для крупных солнечных электростанций требуются значительные территории. Их целесообразно размещать на землях, которые не используются предприятиями сельского и лесного хозяйства, организациями оздоровительного, природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также на землях, не используемых под застройку.

Беларусь располагает достаточными ресурсами энергии ветра для развития ветроэнергетики. Среднегодовая фоновая скорость ветра на территории страны составляет около 3,5 м/с на высоте 10 м. На высотах 80-100 м от поверхности земли скорость ветра достигает средних значений от 5,2 до 5,7 м/с. По результатам исследований, наиболее перспективны для развития ветроэнергетики 22 района страны.

Что касается гидроэнергетики, Беларусь - равнинная страна, в связи с чем скорость течения рек невысока. Экономически целесообразный потенциал использования гидроэнергетических ресурсов не превышает 250 МВт и сосредоточен в Гродненской, Витебской и Могилевской областях на участках бассейнов рек Неман, Западная Двина и Днепр. Кроме того, при строительстве ГЭС следует учитывать необходимость создания водохранилищ на больших площадях.

Наиболее используемым видом возобновляемых источников энергии по-прежнему остается древесное топливо. В общем производстве тепловой энергии доля возобновляемых источников составляет 9%. Как отмечают в Минприроды, расширение использования лесных ресурсов в энергетических целях должно происходить за счет комплексного использования отходов лесозаготовки и деревообработки. Наиболее эффективно можно использовать неликвидную древесину, отходы лесозаготовки и деревообработки путем ее трансформации в щепу или пеллеты.

Утилизация отходов

"Для нас, экологов, очень важно, что возобновляемая энергетика способна решать проблемы с отходами. Пример тому - получение энергии при сжигании различных видов биомассы, например отходов деревообработки или растениеводства (зерновые отходы, щепа), биогаза, получаемого из отходов животноводства и растениеводства, коммунальных отходов, отходов очистных сооружений. К сожалению, при имеющемся значительном ресурсном потенциале применение биогазовых установок у нас слабо развито. Есть единичные биогазовые установки на отдельных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, а также установки по получению и сжиганию свалочного газа на семи городских полигонах коммунальных отходов", - рассказал замминистра.

Внедрение когенерационных установок электрической мощностью свыше 150 кВт технически возможно на всех комплексах по выращиванию крупного рогатого скота с поголовьем свыше 720 голов, свинокомплексах и птицефабриках с поголовьем 6 тыс. голов и 90 тыс. голов соответственно. В сельхозорганизациях, помимо отходов животноводства, для синтезирования биогаза можно использовать другие органические отходы: кукурузный или травяной силос, солому зерновых, картофельную мезгу, отходы свеклы в сахарном производстве.

Общий потенциальный объем замещения импортируемых энергоресурсов по объектам сельскохозорганизаций, в том числе предусмотренным к строительству, за счет внедрения биогазовых комплексов составляет около 700 тыс. т условного топлива при установленной электрической мощности когенерационных установок 300 МВт.

Международный опыт

Практически все страны Европы активно развивают возобновляемую энергетику. Принятая в 2010 году программа Energy 2020 выполняется достаточно успешно. Согласно этой программе к 2020 году доля энергии, полученной из возобновляемых источников, должна составлять 49% общего объема в Швеции, 38% - в Финляндии, 40% - в Латвии, 34% - в Австрии, 30% - в Дании, 23% - во Франции, 18% - в Германии, 16% - в Болгарии.

В конце 2018 года общая установленная мощность ветроэлектростанций всех типов в мире достигла 591 ГВт, из которых 189 ГВт принадлежит Европе. По данным статистики Глобального ветроэнергетического совета (GWEC) за 2018 год, Китай является мировым лидером в области ветроэнергетики, имея более трети мировых мощностей (221 ГВт). США находятся на втором месте с установленной мощностью 96,4 ГВт. Германия имеет самую высокую мощность установок с использованием энергии ветра в Европе (59,3 ГВт). У Индии вторая по величине ветроэнергетическая мощность в Азиатском регионе после Китая (35 ГВт).

Беларусь тоже наметила перспективы развития альтернативной энергетики. Согласно концепции энергетической безопасности страны доля объема производства первичной энергии из возобновляемых источников должна составлять 6% в объеме валового потребления топливно-энергетических ресурсов в 2020 году, 8% - в 2030-м, 9% - в 2035-м.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-