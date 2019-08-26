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26 августа 2019, 17:56

Какие новшества внесены в закон о государственной экологической экспертизе

Фото из архива
Фото из архива

Институт государственной экологической экспертизы в республике существует с 1993 года, а сама система начала свое становление с конца 70-х годов прошлого столетия как механизм эффективной охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха. Такая деятельность регламентирована законом "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду". Недавно документ был скорректирован, и с 27 июля 2019 года поправки вступили в силу. О законодательных новшествах и перспективах развития корреспонденту БЕЛТА рассказали в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды.

Как пояснили специалисты, механизмы государственного экологического регулирования первыми стали применять Соединенные Штаты Америки. Промышленная революция показала, что невозможно планировать какую-либо деятельность, не оценивая ее последствия для природы. После инициативу подхватили другие государства. В Беларуси большое влияние на развитие института оказало присоединение к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо). С 2017 года в законодательство введено понятие "Стратегическая экологическая оценка" как очередной шаг для принятия взвешенных комплексных управленческих решений по экономическому развитию с учетом сохранения и рационального использования природных ресурсов. Государственная экологическая экспертиза в структуре Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды выделена в отдельное производство и стала одним из основных направлений деятельности Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды.

В настоящее время центр выдает заключения государственной экологической экспертизы, технические требования на проектирование и заключения по вводу в эксплуатацию построенных объектов. За прошедшие два года в рамках экологической экспертизы рассмотрено более 8,5 тыс. проектов и выдано почти 23 тыс. заключений о вводе в эксплуатацию объектов строительства. Эксперты работают над каждой проектной документацией около месяца. В этот период они могут давать рекомендации проектировщикам, чтобы рассматриваемые решения соответствовали действующему законодательству. Если нарушения устранить невозможно, проектная документация отклоняется.

"С начала работы центра с теми или иными замечаниями поступало около 70% проектной документации. В последнее время организации стали более внимательно относиться к выполнению требований природоохранного законодательства. Недоработки, которые выявляли в самом начале нашей деятельности, встречаются все реже", - отметил начальник управления государственной экологической экспертизы центра Юрий Луговцов.

Специалисты обратили внимание, что на фоне сокращения проверок бизнеса именно экологическая экспертиза вышла на первый план в деле предотвращения загрязнения окружающей среды, улучшения качества жизни и здоровья населения.

Перечень объектов, обязательных для экспертизы, определен законом "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду". В новой редакции, которая вступила в силу в конце июля этого года, он несколько сокращен.

"Акцент сделан на промышленные объекты - архитектурные и строительные (при одностадийном проектировании) проекты на возведение и реконструкцию производственной инфраструктуры в границах природных территорий, подлежащих специальной охране. В зоне внимания экспертов остаются схемы комплексной территориальной организации районов, генеральные планы, проекты детальных планировок и застроек, объекты, по которым требуется разработка ОВОС и проведение общественных обсуждений. Из числа подлежащих экспертизе исключены комплексы зданий, инженерные и транспортные коммуникации, обеспечивающие реализацию товаров и оказание услуг, жилые дома, школы, больницы, магазины и другие социальные объекты", - пояснил заместитель директора по государственной экологической экспертизе Евгений Рачевский.

Вместе с тем организациям предлагается предоставить право на прохождение государственной экологической экспертизы независимо от того, включен ли объект в список. "Таким образом заказчики смогут проверить проектировщиков, чтобы не рисковать столкнуться с нарушениями экологических требований, когда проект будет реализован. Например, иногда при прокладке инженерных сетей необходима существенная вырубка зеленых насаждений, и в таких случаях государственная экспертиза позволит избежать многих вопросов со стороны общественности", - считает Евгений Рачевский.

Всего в управлении экологической экспертизы работают почти семь десятков специалистов. В основном, это люди, имеющие практический опыт в различных сферах народного хозяйства, причем к уровню образования предъявляются высокие требования. Многие эксперты имеют профильное образование и опыт работы в системе Минприроды. Они обязаны досконально разбираться в нюансах природоохранного законодательства.

"Работа очень ответственная, у нас нет права на ошибку, - отметил Евгений Рачевский. - Наши заключения не только поступают заказчикам, но служат гарантией, что проект будет реализован с соблюдением экологического законодательства Беларуси.

Часто эксперты рассматривают абсолютно новые для республики проекты, в том числе объекты Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". По каждому из них поступает большое количество проектной документации, которую нужно оценить по параметрам экологической безопасности, чтобы избежать негативного влияния на окружающую среду. "Основная задача государственной экспертизы - найти баланс между развитием промышленности и сохранением экологии", - сказал заместитель директора по государственной экологической экспертизе.

Еще одно немаловажное направление деятельности центра - повышение квалификации руководящих работников и специалистов. Как пояснил заместитель директора по учебной и научной работе Дмитрий Мельниченко, учебные программы имеют практическую направленность. Они посвящены вопросам охраны окружающей среды, стратегической экологической оценки, экологической сертификации систем управления, обращения с отходами производства. За 2018 год проведено свыше 80 курсов и 43 обучающих семинара, в семинарах приняли участие свыше 2 тыс. человек, повысили квалификацию более 1,2 тыс. работников.

"В перспективе на нашей базе предлагаем обучать представителей территориальных органов власти, как правильно проводить общественные обсуждения, реализовывать проекты зеленой экономики. Намерены также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением, подключиться к международным проектам, направленным на совершенствование природоохранного законодательства. Развитие остановить невозможно, но оно должно проходить цивилизованно - с участием общественности, использованием современных технологий, - отметил он.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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