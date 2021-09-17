Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Калинковичский молочный комбинат" заключило на международной выставке Armenia Expo контракт на $55 тыс. на поставку молока сухого обезжиренного для производства мороженого. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Также у предприятия имеются договоренности о заключении еще контрактов на поставку продукции для производства мороженого. "Продукция Калинковичского молочного комбината знакома потребителям в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В Армении предприятие представляет продукты торговой марки "Калинка": молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, масло сладкосливочное, сыворотку сухую, сыры твердые и полутвердые", - добавили в "Белинтерэкспо".

Всего на выставке принимают участие 11 предприятий из Беларуси - они демонстрируют на экспозиции Made in Belarus лучшие образцы и новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей.

Самым масштабным в экспозиции стал стенд концерна "Белгоспищепром". Здесь свою продукцию представляют известные белорусские бренды: кондитерские фабрики "Слодыч" и "Коммунарка", Слуцкий сахарорафинадный комбинат, а также крупнейший производитель алкогольной продукции в Беларуси - холдинг "Минск Кристалл Групп".

Белорусскую молочную отрасль на Armenia Expo представляют Слуцкий сыродельный комбинат, Калинковичский молочный комбинат и Щучинский филиал предприятия "Молочный мир". "Слуцкий сыродельный комбинат является одним из крупнейших молочных предприятий Беларуси. Компания демонстрирует в Армении продукцию торговой марки "Ясь Белоус" - сыры, сухое молоко и масло. Эти виды белорусской продукции традиционно пользуются спросом на Кавказе - в 2020 году они, наряду со сливками и творогом, преобладали в экспорте белорусских продуктов в Армению", - отметили в выставочной компании.

Мясную отрасль представляет ОАО "Гродненский мясокомбинат". Предприятие презентует хамон и другую мясную продукцию. Ежемесячно на Гродненском мясокомбинате производится более 1,2 тыс. т говядины, 3 тыс. т колбасных изделий и копченостей, более 500 т полуфабрикатов.

В экспозиции Made in Belarus принимают участие и производители сельскохозяйственной техники. В частности, холдинг "Гомсельмаш" - один из лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Две машины под брендом "Палессе" с 2020 года уже работают на полях Армении.

Свои возможности демонстрирует ОАО "Управляющая компания холдинга "Гроднооблсельхозтехника" - крупный производитель сельхозтехники в Беларуси. В его состав входит 12 предприятий, производящих почвообрабатывающую, кормозаготовочную, послеуборочную технику, а также доильные установки. Продукция компании экспортируется в Литву, Украину, Грузию, Россию.

В экспозиции принимает участие ОАО "Гомельский электромеханический завод". Предприятие более 20 лет производит железнодорожные локомотивы и подвижные составы, а также сложную продукцию: универсальные вагонные замедлители, которые необходимы для модернизации и ремонта сортировочных горок.

Выставка продлится до 18 сентября. Организатор экспозиции белорусских предприятий Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходит при поддержке посольства Беларуси в Армении.-0-