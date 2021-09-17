Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс.

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:06 Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле Экономика
08:02 В Японии произошло извержение вулкана В мире
07:55 В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней В мире
07:51 Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве Регионы
07:47 Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл Общество
07:43 Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс. Экономика
07:35 О чем молчат картины: персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Гомеле Культура
07:31 Более 38 тыс. человек приняли участие в акции БЖД "Дети и безопасность" Общество
07:28 В Витебской области в День народного единства высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников Регионы
07:16 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 13 участках Регионы
07:13 Александра Саснович не прошла в 1/4 финала турнира в Люксембурге Спорт
07:10 Главы МИД Беларуси и Китая обсудили задачи активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере Экономика
07:05 День народного единства в Республике Беларусь (досье БЕЛТА) Общество
07:00 Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений Президент
07:00 Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты Общество
00:59 В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантского длинноногого пингвина В мире
00:22 Исследование показало высокую эффективность "Спутник V"против дельта-штамма коронавируса В мире
16.09.21
16.09.21 23:32 У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла В мире
16.09.21 22:59 В Музее Ван Гога в Амстердаме выставили ранее неизвестный эскиз художника В мире
16.09.21 22:29 Пользователи сообщают о сбое в работе сервиса Spotify Технологии
16.09.21 22:01 ФОТОФАКТ: Велопробег "В единстве сила" прошел в Гомеле Регионы
16.09.21 21:46 Яков Кедми: Польша и Литва хотят поживиться за счет Беларуси, а США использовать ее как плацдарм Политика
16.09.21 21:45 Яков Кедми: санкции в отношении Беларуси Запад ввел от бессилия Политика
16.09.21 21:14 В Великобритании вопреки призывам ВОЗ началась кампания ревакцинации от COVID-19 В мире
16.09.21 21:03 ФОТОФАКТ: Акция "Мы едины" прошла в Бресте Регионы
16.09.21 20:33 В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов В мире
16.09.21 20:18 ЕЭК предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения Экономика
16.09.21 20:10 Площадь арктических льдов за лето изменилась неожиданно слабо В мире
16.09.21 19:53 В Жлобинском районе мужчина подделал в удостоверении группу инвалидности Происшествия
16.09.21 19:27 Новиков: массовый спорт формирует базу, на которой вырастают олимпийские чемпионы Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
17 сентября 2021, 07:43

Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс.

Фото Белинтерэкспо
Фото Белинтерэкспо

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Калинковичский молочный комбинат" заключило на международной выставке Armenia Expo контракт на $55 тыс. на поставку молока сухого обезжиренного для производства мороженого. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Также у предприятия имеются договоренности о заключении еще контрактов на поставку продукции для производства мороженого. "Продукция Калинковичского молочного комбината знакома потребителям в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В Армении предприятие представляет продукты торговой марки "Калинка": молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, масло сладкосливочное, сыворотку сухую, сыры твердые и полутвердые", - добавили в "Белинтерэкспо".

Всего на выставке принимают участие 11 предприятий из Беларуси - они демонстрируют на экспозиции Made in Belarus лучшие образцы и новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей.

Самым масштабным в экспозиции стал стенд концерна "Белгоспищепром". Здесь свою продукцию представляют известные белорусские бренды: кондитерские фабрики "Слодыч" и "Коммунарка", Слуцкий сахарорафинадный комбинат, а также крупнейший производитель алкогольной продукции в Беларуси - холдинг "Минск Кристалл Групп".

Белорусскую молочную отрасль на Armenia Expo представляют Слуцкий сыродельный комбинат, Калинковичский молочный комбинат и Щучинский филиал предприятия "Молочный мир". "Слуцкий сыродельный комбинат является одним из крупнейших молочных предприятий Беларуси. Компания демонстрирует в Армении продукцию торговой марки "Ясь Белоус" - сыры, сухое молоко и масло. Эти виды белорусской продукции традиционно пользуются спросом на Кавказе - в 2020 году они, наряду со сливками и творогом, преобладали в экспорте белорусских продуктов в Армению", - отметили в выставочной компании.

Мясную отрасль представляет ОАО "Гродненский мясокомбинат". Предприятие презентует хамон и другую мясную продукцию. Ежемесячно на Гродненском мясокомбинате производится более 1,2 тыс. т говядины, 3 тыс. т колбасных изделий и копченостей, более 500 т полуфабрикатов.

В экспозиции Made in Belarus принимают участие и производители сельскохозяйственной техники. В частности, холдинг "Гомсельмаш" - один из лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Две машины под брендом "Палессе" с 2020 года уже работают на полях Армении.

Свои возможности демонстрирует ОАО "Управляющая компания холдинга "Гроднооблсельхозтехника" - крупный производитель сельхозтехники в Беларуси. В его состав входит 12 предприятий, производящих почвообрабатывающую, кормозаготовочную, послеуборочную технику, а также доильные установки. Продукция компании экспортируется в Литву, Украину, Грузию, Россию.

В экспозиции принимает участие ОАО "Гомельский электромеханический завод". Предприятие более 20 лет производит железнодорожные локомотивы и подвижные составы, а также сложную продукцию: универсальные вагонные замедлители, которые необходимы для модернизации и ремонта сортировочных горок.

Выставка продлится до 18 сентября. Организатор экспозиции белорусских предприятий Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходит при поддержке посольства Беларуси в Армении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле
Фото МИД Главы МИД Беларуси и Китая обсудили задачи активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере
Фото из архива ЕЭК предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения
Фото из архива Лицензирование экспорта трубной продукции вводится в Беларуси на полгода
Фото из архива Транспортные предприятия Беларуси в январе-августе перевезли 253 млн т грузов
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 0,5%
Главное
Лукашенко: глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов
Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
Головченко вручил таможенникам государственные награды
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Топ-новости
Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты
Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ
"В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.