Камбоджа предложила создать зону свободной торговли с ЕАЭС

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и правительство Камбоджи подписали совместное заявление о расширении сотрудничества. Документ подписали сегодня член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и государственный секретарь Министерства торговли Королевства Камбоджа Текрет Камранг по итогам третьего заседания двусторонней рабочей группы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совместное заявление охватывает такие направления сотрудничества ЕЭК и правительства Камбоджи, как торговля и инвестиции, таможенное сотрудничество, инновационная деятельность, телекоммуникации и информационно-коммуникационные технологии, промышленность и инфраструктура, техническое регулирование, СФС-меры, вопросы интеллектуальной собственности", - проинформировали в ЕЭК. Стороны подтверждают готовность проводить технические консультации по отдельным направлениям сотрудничества.

"Стороны выразили большую заинтересованность в увеличении объема торговли и инвестиций между ЕАЭС и Королевством Камбоджа, - отмечается в совместном заявлении. - Камбоджийская сторона предложила проработать вопрос обоснования создания зоны свободной торговли".

Как подчеркнул на заседании Сергей Глазьев, товарооборот государств ЕАЭС с Камбоджей уверенно возрастал на протяжении последних 10 лет: средние темпы составили около 20%. "В прошлом году товарооборот ЕАЭС с Камбоджей снизился по объективным причинам, но уже в первом полугодии 2021-го статистика внушает осторожный оптимизм. Торговля увеличилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $130 млн. При этом рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС, - сказал Сергей Глазьев. - Тем не менее имеющийся товарооборот не раскрывает всего потенциала сотрудничества стран ЕАЭС и Камбоджи. Необходимо развивать диалог и интенсифицировать торговлю".

Текрет Камранг отметила, что Камбожда придает большое значение сотрудничеству со странами ЕАЭС. Благодаря совместной работе ЕЭК и правительства Камбоджи торгово-экономические отношения между сторонами существенно улучшились. "Мы делаем ставку на укрепление отношений с ЕАЭС и реализацию открытой политики между правительствами. Развитие торговли и рост взаимных инвестиций - в интересах граждан наших стран", - заявила представитель камбоджийской стороны.-0-