Кампания "Недели Всемирной торговой организации в Беларуси" стартует 21 апреля

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт информационной кампании "Недели ВТО в Республике Беларусь 2021" будет дан 21 апреля: во всех областях страны пройдет серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси в ВТО, сообщили БЕЛТА в Представительстве ПРОН в Беларуси. Кампания пройдет по всей территории Беларуси, представители местного бизнеса смогут ознакомиться с динамикой процесса вступления республики в ВТО и основными преимуществами для бизнеса от членства страны в этой глобальной организации. Участники смогут обсудить практические вопросы, связанные с продвижением белорусских товаров и услуг на внешние рынки в условиях вступления страны в ВТО, провести рабочие консультации с экспертами в области международной торговой политики. Первым областным городом, который принял "Недели ВТО", стал Витебск. Традиционно кампания проходит в формате круглых столов, где в этом году основной акцент будет сделан на вопросах таможенно-тарифной защиты белорусских производителей, доступа белорусских товаров на рынки третьих стран, продвижения экспорта услуг в рамках вступления страны в ВТО. Мероприятия "Неделей ВТО в Республике Беларусь 2021" проходят при экспертной поддержке Министерства иностранных дел, Министерства экономики Беларуси и национальных экспертов в области внешней торговли и ВТО. "Присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Республики Беларусь. Это позволит стране обеспечить стабильные и предсказуемые условия торговли со странами международного сообщества, а иностранным инвесторам и производителям - общепринятые правила осуществления внешнеэкономической деятельности в Беларуси", - подчеркнули в ПРООН. Республика сегодня находится в завершающей стадии переговорного процесса: формирование итоговых обязательств перед ВТО. В ПРООН подчеркнули, что пандемия COVID-19 повлияла на динамику переговорного процесса Беларуси с другими странами, но усилиями национальной переговорной команды при поддержке проекта ПРООН "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала", реализуемого в партнерстве с МИД Беларуси и при финансовой поддержке Российской Федерации, данный процесс продолжается даже в условиях закрытых границ.-0- В Женеве подтверждена готовность и далее оказывать необходимое содействие Беларуси по вступлению в ВТО Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!