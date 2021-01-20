20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" планирует поставлять женскую одежду в Россию и Украину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина посетила ОАО "Камволь", где ознакомилась со стратегией развития предприятия на ближайший год.

Одним из драйверов роста ОАО "Камволь" видится реализация готовых изделий из тканей собственного производства женского ассортимента. "Во втором полугодии 2020 года предприятие выпустило в продажу широкую линейку женской одежды, более 550 единиц которой было реализовано, - отметили в пресс-службе. - В настоящий момент коллекция продается через столичные мультибрендовые магазины и собственные торговые объекты в Минске и Бресте. В текущем году планируется открытие еще двух магазинов в столице, а также интернет-магазина. Кроме того, на предприятии намерены поставлять готовую одежду мелким оптом в Россию, Украину и другие страны".

В завершение визита глава концерна пообщалась с работниками "Камволя", отдельно встретилась с молодыми специалистами.-0-