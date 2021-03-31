Каранкевич: БелАЭС обеспечит около 40% внутреннего потребления электроэнергии

31 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская атомная электростанция обеспечит порядка 40% внутреннего потребления электроэнергии. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Всего БелАЭС будет вырабатывать около 18,5 млрд кВт.ч в год. Это порядка 40% общего потребления электроэнергии в стране в нынешних условиях", - отметил Виктор Каранкевич.

Он также рассказал об интеграции атомной станции в энергосистему страны. Из трех этапов технических мероприятий, два уже реализованы. В частности, выполнен проект, обеспечивающий выдачу мощности от станции и ее связь с энергосистемой страны. Построено и реконструировано более 1,6 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, модернизированы четыре подстанции, построена новая системообразующая подстанция "Поставы". Это позволило обеспечить поставку электроэнергии от БелАЭС во все регионы страны.

Важное направление - строительство электрокотлов. В течение 2019-2020 годов установки суммарной мощностью 836 МВт введены в эксплуатацию на 19 энергообъектах страны. "На 1 января нынешнего года в целом установленная мощность электрокотлов составила 916 МВт с учетом реализации ранее такого проекта на Гомельской ТЭЦ-2", - пояснил Виктор Каранкевич.

Третий этап, который предстоит реализовать во время интеграции БелАЭС в энергосистему страны, предусматривает строительство пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт. В течение 15 минут они смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Во время встречи министр проинформировал трудовой коллектив о ключевых решениях, принятых на VI Всебелорусском народном собрании, рассказал об основных направлениях социально-экономического развития страны в текущей пятилетке, в том числе о важнейших задачах для энергетического комплекса.

Руководитель Минэнерго ответил на вопросы работников, которые касались как сферы энергетики, так и развития инфраструктуры поселка Дружный, благоустройства дорог, расширения сети зарядных станций для электротранспорта, условий вакцинации от COVID 19 и других.-0-