Каранкевич: охрана труда - безусловный приоритет для организаций энергокомплекса

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана и безопасность труда являются безусловным приоритетом в деятельности организаций системы Министерства энергетики. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на II Пленуме Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

2021 год объявлен Годом безопасности труда в энергетике. Во взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты разработан и принят комплекс мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, пожарной безопасности, снижения производственного травматизма в энергетике. Также утвержден план мероприятий по проведению Года безопасного труда в энергетике. "Вопрос жизни и здоровья людей исключительно важный, - подчеркнул Виктор Каранкевич. - Профилактика и предотвращение несчастных случаев на производстве - одно из ключевых направлений в нашей работе. И здесь нужно, чтобы эффективно срабатывали все звенья: ответственные за эту работу в организациях отрасли, представители профсоюзов, комиссии по охране труда".

Ключевую роль в вопросах охраны труда играет человеческий фактор. Во главе этой деятельности на предприятиях должны стоять небезразличные, ответственные и принципиальные люди, уверен министр. "При этом лучший опыт, а он у нас есть, нужно поддерживать и тиражировать", - добавил он.

Особое внимание Виктор Каранкевич уделил работе с молодежью. Поддержка талантливой, инициативной и целеустремленной молодежи является одним из основных направлений государственной политики. Организации отрасли на системной основе проводят эту работу. "Вместе с тем жизнь не стоит на месте. Все совершенствуется. Поэтому можно рассмотреть какие-то новые формы поддержки молодых специалистов, возможно, комплексно подойти к решению имеющихся у них вопросов, - сказал он. - У нашей молодежи есть немало перспективных инициатив и проектов, лучшие из них заслуживают внимания и, безусловно, поддержки". Не менее важна работа по отбору и подготовке наиболее талантливых и ответственных молодых людей на руководящие должности. "И здесь профсоюзы тоже могут дать подсказку - на кого обратить внимание, кто обладает лидерскими качествами в коллективе", - добавил он.

В своем выступлении министр остановился на основных решениях, принятых VI Всебелорусским народным собранием, акцентировал внимание на ключевых задачах, стоящих перед организациями энергетической отрасли. Главная из них - повышение энергетической самостоятельности страны за счет диверсификации видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии, снижение зависимости от углеводородного сырья за счет ввода в эксплуатацию БелАЭС. В числе ключевых направлений - обновление сетевой инфраструктуры, автоматизация и цифровая трансформация технологических процессов и систем управления в энергетике, повышение эффективности за счет модернизации основных фондов организаций системы Министерства энергетики с внедрением высокоэффективных технологий и оборудования. Продолжится дальнейшая работа по повышению качества оказания услуг населению.

Все эти вопросы были детально рассмотрены на итоговой коллегии Министерства энергетики в феврале. Поставлены задачи по достижению приоритетов, определенных в программе деятельности правительства на 2021-2025 годы. Разработаны программные документы на текущую пятилетку по развитию и модернизации энергетики, газовой и торфяной отраслей.-0-

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