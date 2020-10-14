Каранкевич: развитие IT-технологий - один из приоритетов для газовой отрасли

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение надежности газораспределительной системы Беларуси за счет внедрения современных систем автоматизации и IT-решений является одним из приоритетов для организаций газовой отрасли. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала ПУ "Жлобингаз" РПУП "Гомельоблгаз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Министр обозначил ключевые задачи программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы, проект которой находится на финальной стадии подготовки. "Одним из приоритетных направлений станет автоматизация управления объектами газораспределительной системы в рамках концепции развития умных городов. Особое внимание организациями отрасли будет уделено внедрению инновационных технологий и IT-решений", - проинформировал Виктор Каранкевич.

Проектом программы предусмотрена реализация четырех крупных проектов. Это завершение строительства кольцевого газопровода высокого давления первой категории от газораспределительной станции "Восточная" до станции "Северная", что обеспечит надежное газоснабжение потребителей Минска и Минского района. Запланированы работы по закольцовке сетей газоснабжения Полоцка и Новополоцка, строительству подводящих газопроводов природного газа в агрогородках Хотляны, Вишнево, Долгиново, Людвиново, Ерхи, Долгое. Кроме того, предусмотрены работы по закольцовке газораспределительных сетей "Житковичи" - "Давид-Городок".

Как отметили в пресс-службе, за последние 10 лет в стране проведена масштабная модернизация основных производственных фондов газоснабжающих организаций, благодаря этому существенно повысилось качество услуг по снабжению предприятий и населения природным и сжиженным газом.

С 2010 по 2020 годы прирост сетей природного газа в стране составил 21 тыс. км. Их общая протяженность на сегодня превышает 63 тыс. км.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Каранкевич ответил на вопросы, которые касались хода реализации проекта по сооружению атомной электростанции, развития электротранспорта, жилищного строительства.

В интервью журналистам руководитель ведомства отметил, что филиал "Жлобингаз" успешно выполняет свою главную задачу - надежное и бесперебойное снабжение потребителей Жлобина и Жлобинского района природным и сжиженным газом. Здесь эффективно выстроена работа по снижению издержек и энергосбережению, повышению качества услуг населению.

"Такой формат посещения предприятий - возможность не только лично оценить ситуацию на местах, но и дать разъяснения на вопросы людей, а там, где это необходимо, оказать содействие в их решении", - подчеркнул министр.-0-

В Беларуси ценят труд многодетных матерей - Каранкевич "Женщины у нас работают в разных областях, всегда успевают совмещать ответственную работу с материнским долгом, домашними хлопотами. Мы это очень ценим. Особых слов благодарности заслуживают многодетные матери", - подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич.