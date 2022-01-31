Каранкевич заявил о расширении внедрения умных систем в энергетике

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение умных систем в энергетике будет расширяться. Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил в учебном центре РУП "Витебскэнерго", который он сегодня посетил вместе с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Руководитель Минэнерго и губернатор ознакомились с основными направлениями деятельности центра. Это одно из самых современных профильных учреждений по подготовке специалистов для энергосистемы по таким направлениям, как информационные технологии, автоматизация и связь, проектная деятельность, метрология и диагностика, инженерные системы зданий и сооружений. Обучение организовано с использованием передовых технологий и IT-решений, среди которых VR-тренажеры, позволяющие учащимся практиковаться в условиях, приближенных к реальным.

Подобные учебные центры созданы во всех областях страны. Их задача не только повышать квалификацию и подтверждать уровень знаний персонала организаций энергосистемы, но и разрабатывать современные технологии для повышения качества услуг в сфере электроснабжения, отметил министр. Это создание умных сетей, автоматизация технологических процессов. "Хороший пример - автоматизация управления уличным освещением в сельских населенных пунктах. Сейчас мы проводим эту работу, в том числе с установкой светодиодных светильников. Свои услуги предлагает и учебный центр РУП "Витебскэнерго", - добавил Виктор Каранкевич. Министр добавил, что внедрение умных систем в энергетике будет расширяться.

Александр Субботин отметил, что цифровизация и автоматизация - это прежде всего повышение качества жизни людей. "Высокие технологии активно внедряются и в промышленности, и в энергетике, чтобы повысить эффективность работы предприятий, снизить затраты и сделать нашу жизнь более комфортной. Все эти инновации - программные комплексы, различные умные системы - формируют общую концепцию умного города", - сказал он.

Губернатор добавил, что в ближайшее время несколько пилотных проектов по внедрению современных технологий будет реализовано в отдельных жилых районах Витебска, в первую очередь по электрификации жилфонда для целей отопления и горячего водоснабжения, развитию электротранспорта, переходу на автоматизированную систему управления уличным освещением и другим направлениям. "Попробуем сделать такие проекты на базе нашего города, потом будем шагать по всей стране", - сказал он.

После ознакомления с деятельностью учебного центра Виктор Каранкевич провел встречу с трудовым коллективом, на которой рассмотрены основные направления развития энергокомплекса. Министр проинформировал о ходе строительства БелАЭС, перспективах использования электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения, модернизации электросетевой инфраструктуры и др.-0-