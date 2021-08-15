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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каравай общим весом более 10 млн т планируют получить аграрии в этом году, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА."Если оценивать весь каравай, где мы берем и рапс, и кукурузу, мы видим, что потеряем на зерновой группе, но ожидается очень хороший урожай кукурузы на зерно. Мы посеяли кукурузы на зерно больше на 71 тыс. га, посеяли больше рапса - хоть урожайность ниже, но хотим выйти на цифры прошлого года. Поэтому общий каравай ожидаем чуть больше 10 млн т", - сказал Александр Субботин.Он отметил, что прошлый год был практически рекордным. "Была высокая урожайность, хорошее сочетание климатических факторов, температурных, поэтому мы должны понимать, что сравниваем с очень успешным прошлым годом", - добавил он.В стране постепенно увеличиваются площади рапса. "Если рапс еще стоит в госзаказе на данный год, то мы видим, что далее его можно спокойно из госзаказа убирать, потому что он выгоден и интересен аграриям, они сами начинают его сеять, не требуя поддержку", - заметил заместитель премьер-министра. Продажи бутилированного рапсового масла на внутреннем рынке увеличились практически в 20 раз по сравнению с прошлым годом. За полгода продано более 1,5 тыс. т.По урожаю сахарной свеклы прогнозы также неплохие, заметил Александр Субботин. Несмотря на то, что урожай из-за погодных условий будет несколько меньше ожидаемого (планировался на уровне 5 млн т), сахаристость свеклы должна быть не ниже прошлогоднего уровня.Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в этом году потребности внутреннего рынка в сахарной свекле будут обеспечены полностью. Хотя мировые цены на сахар интенсивно пошли вверх, на кошельке белорусов это не сильно отразится. "Сахар является социально-значимым товаром, поэтому пусть наши люди не переживают. Для своих людей на внутреннем рынке цена на сахар значительно расти не будет", - отметил Александр Субботин.По его словам, для внутреннего рынка на год потребуется примерно 360 тыс. т, а 200-260 тыс. т запланировано на экспорт. "У нас уже законтрактовано на данный момент на уровне $470-$490 за тонну, а некоторые даже за $560 в Российскую Федерацию продают", - добавил заместитель премьер-министра.Как показывает предварительное обследование, достаточно хорошего качества и лен, в этом году будет выше номерность волокна. Льнозаводы и льнокомбинат загрузят сырьем чуть более высокого качества, чем это было в прошлом году. Вместе с тем небольшую часть сырья планируется закупить у тех стран, где климатические условия позволяют вырастить урожай льняного волокна высокой номерности. "Для производства высококачественной и конкурентоспособной ткани необходима небольшая, но часть того льна", - отметил Александр Субботин. Он добавил, что белорусский лен, который не идет потом через госзаказ на льнокомбинат с льнозаводов, с огромной готовностью забирают в КНР.Мировые цены на продукты питания подросли, что выгодно и белорусским аграриям. За полгода продажи на экспорт выросли более чем на 10% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В экспортной корзине почти $3 млрд. Причем увеличилось положительное сальдо внешней торговли. "Надо отметить, что мы увеличили сальдо. Если сравнить за пять лет, со $150 млн выросли почти до 1 млрд. То есть мы больше продаем, чем закупаем", - сказал Александр Субботин.По его словам, продукция поставляется в 116 стран. В перспективе планируется увеличивать физический объем поставляемых на экспорт товаров, а также предполагается интенсивнее переходить на линейку более выгодных для страны товаров и уходить в структуру более глубокой переработки, более глубокой маржинальности. "Это три кита, на которых мы видим дальнейшее развитие нашего экспорта", - заключил заместитель премьер-министра.-0-