Карельские лесозаготовители заинтересованы в поставках техники "Амкодор"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесозаготовители Карелии (Россия) рассматривают возможность покупки белорусской техники. Условия и сроки поставки обсуждались во время визита делегации на предприятия холдинга "Амкодор", сообщили БЕЛТА на предприятии.
Специалисты ознакомились с производством машин на заводе "Амкодор-Логойск", а затем побывали в Логойском лесхозе, где наблюдали за работой харвестеров и форвардера в реальных условиях. Также они посетили ООО "Салео", специализирующееся на производстве гидравлических систем и их компонентов.
В делегацию вошли представители ООО "Кареллестранс". Объемы лесозаготовок этого предприятия значительные (в прошлом году 700 тыс. т древесины), что предполагает высокую потребность в средствах механизации. Гости отметили хорошую производительность машин и простоту эксплуатации. Плюсом для компании является и то, что производство техники налаживается в Петрозаводске в ООО "Амкодор-Онего", что позволит иметь в регионе сервисную базу.
Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов. ООО "Амкодор-Онего" зарегистрировано 31 августа 2018 года, в марте текущего года приобретены производственные площади Онежского тракторного завода, а в июле здесь собран первый опытный образец форвардера.-0-