Карты индустриализации и агроиндустрии будут способствовать импортозамещению в ЕАЭС - Малкина

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формируемые в Евразийском экономическом союзе карты индустриализации и агроиндустрии будут способствовать процессу импортозамещения в странах ЕАЭС. Об этом заявила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для развития кооперации и углубления работы по импортозамещению промышленным блоком комиссии формируется карта индустриализации ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Это информационная база для работы бизнеса, государств-членов и комиссии по импортозамещению на уровне союза. Карта призвана обозначить импортозависимые технологические направления и импортозамещающий потенциал производителей, а также направления для возможной промышленной кооперации на уровне ЕАЭС и конкретные реализуемые и планируемые крупные промышленные проекты в союзе".

"Текущая версия проекта карты включает 177 крупных инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности проектов на сумму $194,5 млрд в 21 отрасли", - уточнила она.

Также ЕЭК совместно с государствами союза разрабатывается карта развития агроиндустрии ЕАЭС. "В нее также будут включены крупные проекты и направления, по которым целесообразно реализовывать проекты, предполагающие формирование кооперационных цепочек производства в целях развития импортозамещающих производств", - подчеркнула Ия Малкина.

"В этом новизна работы ЕЭК: переход от этапа становления к этапу проектной интеграции. Акцент делается на приоритетном внимании к инвестиционному сотрудничеству и взаимодополняемой специализации в реальном секторе экономики", - резюмировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-