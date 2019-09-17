Каталог технологических решений по цифровизации отраслей экономики предлагается создать в Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С предложением создать в Беларуси каталог типовых технологических решений по цифровизации отраслей экономики выступил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин во время панельной дискуссии "Инвестирование в будущее" на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно активнее использовать потенциал Беларуси, так как в стране свыше 30 тыс. научных сотрудников, которые работают в 450 научных организациях, выполняя исследования и разработки. Количество программистов в Беларуси по разным оценкам составляет более 60 тыс. человек. В IT-сфере работают свыше 500 белорусских компаний, многие из которых - резиденты Парка высоких технологий. В связи с этим предлагаю сформировать в Беларуси каталог типовых технологических решений по цифровизации секторов экономики, которые компании могут предложить для внедрения", - сказал Александр Субботин.

Под каталогом подразумевается набор наилучших внедренных практик в различных отраслях экономики (например, в промышленности - цифровая фабрика, в агропромышленном комплексе - цифровая ферма, цифровой логистический сегмент для хранения и доставки товара), а также торговля готовыми решениями. "Любой потребитель, будь то бизнес, региональная власть или какое-то государственное учреждение, сможет выбрать подходящие решения по цифровизации своих объектов и процессов. Наличие такого цифрового каталога позволит активнее продвигать разработки на внутренний и внешний рынки. Уверен, что белорусские IT-компании способны предложить существенный набор готовых типовых решений как для промышленности, так и для сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", - отметил министр ЕЭК.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также пройдут белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Программа включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли. Состоятся биржа субконтрактов в промышленности, ярмарка инновационных разработок, кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.-0-