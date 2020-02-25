Казахстан обязали отменить дискриминацию производителей сельхозтехники из ЕАЭС

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительству Казахстана до 7 мая 2020 года внести изменения в нормативно-правовые акты, дискриминирующие производителей сельхозтехники стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Ранее приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана от 5 декабря 2019 года №95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства энергетики Республики Казахстан" был введен утилизационный сбор на самоходную сельскохозяйственную технику, - напомнили в ЕЭК. - При этом в документе были закреплены изъятия, позволяющие не уплачивать этот сбор иностранным компаниям, включенным в перечень Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций (утвержден постановлением правительства Казахстана от 28 мая 2014 года №570). Таким образом, производители ЕАЭС оказались неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями, которые получили преимущество в виде этих послаблений. Это привело к финансовым потерям производителей стран союза. Например, российские компании с 1 января текущего года понесли убытки в размере100 млн рублей, по оценкам российской стороны".

Департамент промышленной политики ЕЭК провел консультации со всеми сторонами, по итогам которых Казахстан согласился учесть интересы промышленных предприятий стран ЕАЭС при взимании утилизационного сбора на сельхозтехнику.-0-