Казахстан призвал к более решительному налаживанию скоростных транснациональных коридоров в ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан выступил за налаживание скоростных транснациональных коридоров в ЕАЭС. Соответствующее предложение сегодня озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Касым-Жомарт Токаев отметил возрастающий на континенте интерес к сухопутным транспортно-логистическим артериям между Европой и Азией. Он подчеркнул, что запрос на сокращение сроков доставки грузов высок как никогда.
"В этом плане Евразийский экономический союз имеет стратегическое преимущество. Мы обладаем значительным потенциалом в развитии сухопутных перевозок, который может стать одним из основных факторов постпандемического восстановления", - заявил Президент Казахстана.
Он считает, что странам ЕАЭС необходимо более решительно налаживать скоростные транснациональные коридоры, обеспечивать их региональную и глобальную конкурентоспособность.
"В контексте увязки транспортных артерий и продовольственной безопасности полагаем целесообразным более основательно подойти к инициативе Казахстана по созданию товаропроводящей сети Евразийского экономического союза", - отметил Касым-Жомарт Токаев.-0-