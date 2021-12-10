Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместные производства микрочипов для машиностроения

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил странам ЕАЭС создать совместные производства микрочипов для машиностроения, передает корреспондент БЕЛТА.
"Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные, инновационные технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы", - отметил Президент Казахстана.
Он подчеркнул, что уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли стран ЕАЭС не являются исключением.
"В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт", - сказал Касым-Жомарт Токаев.-0-