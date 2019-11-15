КГК Беларуси и Счетная палата РФ оценили исполнение союзного бюджета в I полугодии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегии Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России рассмотрели и утвердили оперативный отчет об исполнении бюджета Союзного государства за I полугодие, сообщили БЕЛТА в КГК.
Доходы союзного бюджета исполнены в сумме 3,025 млрд российских рублей (100,2% объема доходов, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью на отчетный период). На финансирование расходов главных распорядителей (получателей) в I полугодии выделено 2,58 млрд российских рублей (86,1% уточненной сводной бюджетной росписи).
Кассовое исполнение расходов бюджета Союзного государства составило 2,391 млрд российских рублей (79,8%).
В полном объеме средства использовали только 7 из 28 главных распорядителей (получателей) средств бюджета Союзного государства, в основном на территории России.
Кассовые расходы на реализацию 11 программ Союзного государства составили 1,626 млрд российских рублей, или 84,4% уточненной сводной бюджетной росписи. Невостребованными оказались 299,5 млн российских рублей (15,6% плановых назначений, предусмотренных на реализацию программ).
В I полугодии реализовывались два союзных проекта - "Брестская крепость" (Министерство культуры Беларуси) и "Развитие деятельности Белорусско-Российского университета" (Министерство образования Беларуси). Из запланированных Министерством культуры на I полугодие 36,7 млн российских рублей использовано 91,1%, Минобразования - из запланированных 19,02 млн использовано 97,8%.
Кассовые расходы на реализацию 17 мероприятий Союзного государства в I полугодии составили 433,7 млн российских рублей (66,2% уточненной сводной бюджетной росписи).
Данный оперативный отчет направлен в Парламентское собрание Союза Беларуси и России.-0-