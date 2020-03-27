КГК рекомендует заранее обращаться в Нацбанк за разрешением на продление дедлайнов внешнеторговых операций

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля рекомендует субъектам хозяйствования заранее обращаться в Национальный банк за получением разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Правительства иностранных государств приняли меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: закрыли границы, проводят карантинные мероприятия внутри стран. Есть риск неисполнения или ненадлежащего исполнения нерезидентами (иностранными контрагентами) сроков выполнения обязательств по импортным и экспортным контрактам (речь о поставках товаров, оказании услуг, своевременной оплате за отгруженные товары, выполнении работ).

Поэтому лучше заранее обратиться в Нацбанк или его главные управления по областям за получением разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций, а не за несколько дней до указанного срока.

КГК также напомнил о необходимости своевременно завершать внешнеторговые операции.-0-