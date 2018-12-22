КГК: в 2018 году выявлено несколько случаев нарушений условий при проведении мониторингов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля постоянно контролируют соблюдение установленных условий при проведении мониторингов, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности КГК Беларуси Елена Горнак.

"Законодательством предусмотрено, что при проведении мониторинга должностные лица контролирующих (надзорных) органов не могут использовать полномочия, предоставленные контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для проведения проверок. Органы комитета госконтроля постоянно контролируют соблюдение названных условий при проведении мониторингов", - сказала она.

По данным представителя КГК, в текущем году были выявлены отдельные случаи истребования документов во время мониторингов органами государственного санитарного надзора в Витебской области. За допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности 8 работников районного центра гигиены и эпидемиологии, информация доведена до сведения вышестоящего органа. Проведены обучающие семинары с представителями контролирующих и надзорных органов, и впредь такие факты не выявлялись. Другие нарушения также детально анализируются, к работникам контролирующих и надзорных органов применяются меры ответственности, добавила она.

Кроме того, в 2019 году Комитетом госконтроля совместно с Генеральной прокуратурой запланировано изучение правоприменительной практики и проблемных аспектов проведения мониторингов, в том числе использование полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам для проведения проверок.

Елена Горнак проинформировала, что исходя из представленной контролирующими (надзорными) органами информации за 9 месяцев текущего года на фоне снижения количества проводимых проверок удельный вес мониторингов в общем количестве контрольно-аналитических мероприятий во многих контролирующих и надзорных органах многократно вырос. Отдельные госорганы в текущем году вообще отказались от проведения проверок и перешли исключительно на мониторинги (например, органы Минсельхозпрода). Минприроды и Минздрав провели 1-2 проверки.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке