Китайская корпорация Weichai планирует выпускать коробки передач в "Великом камне"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация Weichai планирует реализовать проект по выпуску коробки передач в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил сегодня на пресс-конференции глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из источников роста инвестиций правительства Беларуси и Китая видят возможность привлечения серьезных, так называемых якорных, транснациональных корпораций. Такой пример в нашем индустриальном парке уже есть. Китайская корпорация Weichai, один из лидеров в области машиностроения, уже построила завод и осуществила пробный выпуск дизельных агрегатов для нашего Минского автомобильного завода. Предусматривается использование этих двигателей и на других наших заводах - "Амкодор", "Гомсельмаш" и т.д. Надеемся, что во время Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" состоится закладка строительства второго проекта этой корпорации - по выпуску коробки передач", - сказал Александр Ярошенко.

Два предприятия - флагмана Беларуси и КНР - Минский автомобильный завод и корпорация Weichai - создали совместную компанию. ООО "МАЗ-Вейчай" стало резидентом "Великого камня" в октябре 2017 года, а уже в апреле 2018 года началось строительство моторного завода. В ноябре 2018-го состоялся пробный запуск производства двигателей внутреннего сгорания. Планируется выпуск двигателей для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов.

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Его главная тема - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Мероприятие соберет около 500 участников. Это представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Организаторами форума являются Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторами выступают Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".-0-