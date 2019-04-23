Китайские компании налаживают связи с зарубежными партнерами с учетом "Одного пояса и одного пути"

23 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайские компании налаживают сотрудничество с зарубежными партнерами с учетом возможностей инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор китайской компании по производству текстильного оборудования Jinsheng Гуан Е.

Гендиректор отметил, что его компания работает с зарубежными партнерами, предоставляя оборудование нового поколения в отрасли. Отвечая на вопрос, возможно ли инвестирование в Беларусь, в том числе в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", руководитель подчеркнул: "Данный вопрос требует детального изучения, при условии взаимной заинтересованности это вполне может быть". Он уверен, что созданные в Беларуси преимущества привлекательны для инвесторов.

Зарубежные журналисты, которые в преддверии форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" посещают Синьцзян-Уйгурский автономный район, ознакомились с работой компании. Jinsheng является одним из крупнейших в мире производителей современного текстильного оборудования. Основной офис расположен в провинции Цзянсу, а в СУАР - одно из подразделений. Собственный инновационный центр компании разрабатывает инженерные новинки, которые внедряются в производство.-0-