Китайские компании налаживают связи с зарубежными партнерами с учетом "Одного пояса и одного пути"

23 апреля, Урумчи /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайские компании налаживают сотрудничество с зарубежными партнерами с учетом возможностей инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор китайской компании по производству текстильного оборудования Jinsheng Гуан Е.
Гендиректор отметил, что его компания работает с зарубежными партнерами, предоставляя оборудование нового поколения в отрасли. Отвечая на вопрос, возможно ли инвестирование в Беларусь, в том числе в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", руководитель подчеркнул: "Данный вопрос требует детального изучения, при условии взаимной заинтересованности это вполне может быть". Он уверен, что созданные в Беларуси преимущества привлекательны для инвесторов.
Зарубежные журналисты, которые в преддверии форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" посещают Синьцзян-Уйгурский автономный район, ознакомились с работой компании. Jinsheng является одним из крупнейших в мире производителей современного текстильного оборудования. Основной офис расположен в провинции Цзянсу, а в СУАР - одно из подразделений. Собственный инновационный центр компании разрабатывает инженерные новинки, которые внедряются в производство.-0-
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